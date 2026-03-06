БК Винлайн: фрибет 100 000 рублей за самый большой кэф ESL Pro League Season 23

Партнерский проект
БК «Винлайн» приглашает клиентов присоединиться к конкурсу пари на ESL Pro League S23. Единственный приз — фрибет 100 000 рублей для ставки с наибольшим кэфом. Участие предусматривает подписку на WINLINE CS2 в Telegram.
Для включения в розыгрыш нужно пройти несколько этапов:
1. Закончить процедуру регистрации в Winline при отсутствии аккаунта.
2. Стать участником канала WINLINE CS2 в Telegram.
3. Поставить не менее 500 рублей на любой исход ESL Pro League S23.
4. Опубликовать доказательство победной ставки в отзывах к посту конкурса.
Присутствует полная свобода выбора коэффициентов. По завершении турнира букмекер определит 1 победителя с самой крупной выигрышной ставкой и начислит ему фрибет 100 000 рублей.
Фрибет можно использовать как для одиночных ставок, так и для экспрессов на любые коэффициенты. Он действует в течение 1 месяца с момента зачисления.
Информация о конкурсе оформлена в виде таблицы.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
15.03.2026 (23:59 МСК)
В Telegram-канале WINLINE Dota 2 открыт параллельный конкурс с бонусами на 1000 рублей.
Плюсы
Минусы
|➕ Главный приз акции — огромный фрибет 100 000 рублей
|➖ Рассматриваются исключительно успешные пари
|➕ Участники свободны в выборе кэфов
В текущем промо разыгрывается всего 1 фрибет, но его размер поражает — 100 000 рублей. На участие в конкурсе могут претендовать все клиенты БК, независимо от опыта в беттинге.