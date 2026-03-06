БК Винлайн: фрибет 100 000 рублей за самый большой кэф ESL Pro League Season 23

Для включения в розыгрыш нужно пройти несколько этапов:

1. Закончить процедуру регистрации в Winline при отсутствии аккаунта.

2. Стать участником канала WINLINE CS2 в Telegram.

3. Поставить не менее 500 рублей на любой исход ESL Pro League S23.

4. Опубликовать доказательство победной ставки в отзывах к посту конкурса.

Присутствует полная свобода выбора коэффициентов. По завершении турнира букмекер определит 1 победителя с самой крупной выигрышной ставкой и начислит ему фрибет 100 000 рублей.