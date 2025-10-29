БК Мелбет: маржа 0% на матчи команды Локомотив-Кубань

Для участия необходимо выполнить все предусмотренные условия:

1. Иметь активный аккаунт в БК.

2. Завершить процедуру идентификации.

3. Делать одиночные ставки на исходы П1, П2 или Х в матчах с участием команды «Локомотив-Кубань».

Размер ставки и коэффициенты не влияют на участие. Все пари должны быть заключены с основного счета, использование бонусных средств не допускается.