БК Мелбет: маржа 0% на матчи команды Локомотив-Кубань

БК «Мелбет» запускает специальное предложение для ставок на матчи с участием баскетбольной команды «Локомотив-Кубань». Клиенты смогут заключать пари на игры клуба без маржи.
Для участия необходимо выполнить все предусмотренные условия:
1. Иметь активный аккаунт в БК.
2. Завершить процедуру идентификации.
3. Делать одиночные ставки на исходы П1, П2 или Х в матчах с участием команды «Локомотив-Кубань».
Размер ставки и коэффициенты не влияют на участие. Все пари должны быть заключены с основного счета, использование бонусных средств не допускается.
Маржу отыгрывать не нужно. Дополнительный выигрыш можно сразу вывести со счета или использовать для новых ставок.
Изучите ключевые правила участия в розыгрыше.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
25 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
22.04.2026 (23:59 МСК)
Только прематч-ставки принимаются к участию.
Плюсы
Минусы
|➕ Нулевая маржа повышает потенциальный выигрыш
|➖ Ограничение на исходы — участвуют только П1, П2 или Х
|➕ Прозрачность правил
Букмекер подготовил уникальные условия для ставок на баскетбольный клуб «Локомотив‑Кубань». В матчах с участием команды «Мелбет» полностью отменяет маржу. Отличная возможность для любителей баскетбола увеличить свои выигрыши.