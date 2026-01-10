Ведомости
Клиенты PARI ставят на «Галатасарай» против «Фенербахче» в финале Суперкубка Турции

Предматчевые расклады и лучшие коэффициенты на игру
Валентин Васильев

10 января в финале Суперкубка Турции сыграют «Галатасарай» и «Фенербахче». Матч начнется в 20:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд перед игрой и рассказали о ставках клиентов на предстоящее событие.

По оценке букмекеров, в матче нет явного фаворита, но у «Галатасарая» чуть больше шансов на успех. На победу «львов» в основное время можно поставить по коэффициенту 2.34, что соответствует примерно 40% вероятности. Успех «Фенербахче» идет за 3.00 (31%). Ничья доступна за 3.25 (почти 29%).

Поставить на победу «Галатасарая» с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно по коэффициенту 1.70. Такое же пари на «Фенербахче» доступно за 2.02.

Клиенты PARI уверены в успехе «Галатасарая». В общем обороте ставок на исход сегодняшнего матча почти 85% приходится на «львов». На рынке победы с учетом дополнительного времени и серии пенальти распределение пари выглядит так: 90% на «Галатасарай» и 10% на «Фенербахче».

По оценке аналитиков PARI, в матче будет забито много голов. Поставить на ТБ 2.5 можно по коэффициенту 1.77. Обратный исход идет за 1.93. ТБ 3.5 доступен за 2.80. Если обе команды смогут отличиться по ходу матча, сыграет ставка за 1.60. Заключить пари на то, что победитель определится в основное время матча, можно за 1.33.

«Галатасарай» на пути к финалу Суперкубка обыграл «Трабзонспор» со счетом 4:1. «Фенербахче», в свою очередь, одолел в полуфинале «Самсунспор» со счетом 2:0. 

Клиенты PARI уверены в победе Марокко над Сенегалом в финале Кубка Африки
Главная звезда женского тенниса. Какой подошла Соболенко к Australian Open-2026
Фигуристы Дэвис и Смолкин показали лучший в карьере результат на чемпионате Европы
Ученик Тутберидзе выиграл историческое золото чемпионата Европы
Аналитики назвали трех главных фавориток Australian Open 2026 года
Янник Синнер защитит чемпионский титул на Australian Open – 2026, считают в PARI
PARI Padel продолжает формировать комьюнити любителей падела
Пользователи PARI разошлись в выборе фаворита в дерби «Динамо» в КХЛ
Клиенты PARI не сомневаются в победе «Баварии» над «Лейпцигом» в матче Бундеслиги
Теннис, Australian Open – 2026: полное расписание и результаты
