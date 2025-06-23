Турнир от Bettery: фрибеты до 25 000 рублей за ставки на спортивные симуляторы

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Букмекерская компания Bettery запускает акцию для поклонников спортивных симуляторов. На кону фрибеты на общую сумму 100 000 рублей. Принять участие может каждый зарегистрированный игрок. Чтобы претендовать на приз, достаточно заключать ставки на соответствующие события и набирать баллы в турнирной таблице. По итогам соревнования 20 лучших участников получат фрибеты номиналом до 25 000 рублей.
Включиться в борьбу за фрибеты можно за пару кликов:
1. Создайте учетную запись на сайте или в приложении Bettery либо просто войдите в уже существующий профиль.
2. Перейдите в раздел акций, найдите турнир «Симуляторы» и нажмите кнопку «Принять участие».
3. Размещайте одиночные или экспресс-ставки от 500 рублей на события из мира спортивных симуляторов. Каждый кэф в купоне должен быть не ниже 1.30.
За успешные пари участник получает очки. Их количество определяется суммой чистого выигрыша по данной ставке. Все набранные баллы автоматически суммируются и формируют итоговый результат игрока. В случае равенства баллов приоритет получает тот, кто достиг результата раньше остальных.
Главная цель — попасть в топ-20 турнирной таблицы. Все участники, занявшие призовые места, получат награду в виде фрибета. Общий призовой фонд турнира составляет 100 000 рублей.
Место
Фрибет
1
25 000 ₽
2
20 000 ₽
3
15 000 ₽
4
10 000 ₽
5
7000 ₽
6
5000 ₽
7
4000 ₽
8
3000 ₽
9
2000 ₽
10
1500 ₽
11-15
1000 ₽
16-20
500 ₽
Фрибет за победу в турнире ставок на спортивные симуляторы активен в течение 7 дней. Использовать его можно исключительно для одиночного пари. При этом минимального или максимального коэффициента не установлено.
Придерживайтесь этой пошаговой схемы для получения выплаты.
Все условия подробно изучены и представлены в удобной табличной форме.
Максимальный размер бонуса
25 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
30.06.2025 (11:59 МСК)
За последние несколько лет ставки на спортивные симуляторы прочно вошли в арсенал многих бетторов. Я тоже не стал исключением. Настоящий взлет этой категории пришелся на пандемию COVID-19, когда реальные соревнования приостанавливались. Тогда виртуальные версии футбола, хоккея и тенниса стали не просто развлечением, а полноценной площадкой для ставок. Лично для меня это стало открытием.
С тех пор я не теряю интерес к симуляторам. Когда Bettery анонсировала акцию с розыгрышем фрибетов за ставки на спортивные симы, я сразу решил участвовать. Получить бонус можно на любом этапе турнира.
Возможные проблемные моменты, о которых стоит знать заранее:
Плюсы
Минусы
|➕ Главный приз турнира — фрибет на 25 000 рублей
|➖ По итогам акции только 20 человек получат бонусы
|➕ Участвовать в розыгрыше может каждый клиент после регистрации
Не пропустите другие акции от лицензированных букмекерских контор.
Условия
Название
Бонусы за ставки в турнирах BetRace
Безголевой бонус
Бонусы за ставки на спортивные симуляторы
Максимальный размер бонуса
3 000 000 ₽
1500 ₽
300 000 ₽
Минимальный коэффициент
1.01
1.01
1.01
Срок отыгрыша
30 дней
7 дней
7 дней
Минимальный депозит
—
—
500 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
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Если вы интересуетесь виртуальным футболом или хоккеем, не проходите мимо этой акции. Всегда есть шанс расширить свои горизонты и получить фрибет.