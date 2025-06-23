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23 июня 14:11ГлавнаяБонусы
БК БеттериФрибеты без депозита

Турнир от Bettery: фрибеты до 25 000 рублей за ставки на спортивные симуляторы

25000 ₽
Бонус
6 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
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Букмекерская компания Bettery запускает акцию для поклонников спортивных симуляторов. На кону фрибеты на общую сумму 100 000 рублей. Принять участие может каждый зарегистрированный игрок. Чтобы претендовать на приз, достаточно заключать ставки на соответствующие события и набирать баллы в турнирной таблице. По итогам соревнования 20 лучших участников получат фрибеты номиналом до 25 000 рублей.

Как получить бонус БК Bettery на 25 000 рублей за пари на спортивные симуляторы

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Включиться в борьбу за фрибеты можно за пару кликов:

1. Создайте учетную запись на сайте или в приложении Bettery либо просто войдите в уже существующий профиль.

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2. Перейдите в раздел акций, найдите турнир «Симуляторы» и нажмите кнопку «Принять участие».

3. Размещайте одиночные или экспресс-ставки от 500 рублей на события из мира спортивных симуляторов. Каждый кэф в купоне должен быть не ниже 1.30.

За успешные пари участник получает очки. Их количество определяется суммой чистого выигрыша по данной ставке. Все набранные баллы автоматически суммируются и формируют итоговый результат игрока. В случае равенства баллов приоритет получает тот, кто достиг результата раньше остальных.

Главная цель — попасть в топ-20 турнирной таблицы. Все участники, занявшие призовые места, получат награду в виде фрибета. Общий призовой фонд турнира составляет 100 000 рублей.

Место

Фрибет

1

25 000 ₽

2

20 000 ₽

3

15 000 ₽

4

10 000 ₽

5

7000 ₽

6

5000 ₽

7

4000 ₽

8

3000 ₽

9

2000 ₽

10

1500 ₽

11-15

1000 ₽

16-20

500 ₽

Как отыграть бонус Bettery на 25 000 рублей

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Фрибет за победу в турнире ставок на спортивные симуляторы активен в течение 7 дней. Использовать его можно исключительно для одиночного пари. При этом минимального или максимального коэффициента не установлено.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в Bettery

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Придерживайтесь этой пошаговой схемы для получения выплаты.

  1. Перейдите в личный кабинет и откройте раздел «Мой профиль».
  2. В появившемся меню выберите пункт «Пополнение и выплаты», затем — вкладку «Вывод средств».
  3. Укажите предпочтительный способ получения денег — банковская карта, электронный кошелек и т.д.
  4. Впишите сумму, которую хотите получить.
  5. Нажмите зеленую кнопку «Вывести» и подтвердите операцию.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 25 000 рублей от Bettery

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Все условия подробно изучены и представлены в удобной табличной форме.

Максимальный размер бонуса

25 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

30.06.2025 (11:59 МСК)

Личный опыт эксперта при использовании бонуса на 25 000 рублей от БК Bettery

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За последние несколько лет ставки на спортивные симуляторы прочно вошли в арсенал многих бетторов. Я тоже не стал исключением. Настоящий взлет этой категории пришелся на пандемию COVID-19, когда реальные соревнования приостанавливались. Тогда виртуальные версии футбола, хоккея и тенниса стали не просто развлечением, а полноценной площадкой для ставок. Лично для меня это стало открытием.

С тех пор я не теряю интерес к симуляторам. Когда Bettery анонсировала акцию с розыгрышем фрибетов за ставки на спортивные симы, я сразу решил участвовать. Получить бонус можно на любом этапе турнира.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Bettery

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Возможные проблемные моменты, о которых стоит знать заранее:

  • Ставка на турнир не будет засчитана, если коэффициент ниже 1.30 или событие не относится к спортивным симуляторам.
  • Фрибет не начислят без нажатия кнопки «Принять участие» на странице турнира.
  • Баллы в таблице могут обновляться с задержкой, особенно при высокой активности участников.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Главный приз турнира — фрибет на 25 000 рублей➖ По итогам акции только 20 человек получат бонусы
➕ Участвовать в розыгрыше может каждый клиент после регистрации 

Сравнение бонуса Bettery на 25 000 рублей с бонусами других БК

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Не пропустите другие акции от лицензированных букмекерских контор.

 

Условия

Winline

Марафон

Фонбет

Название

Бонусы за ставки в турнирах BetRace

Безголевой бонус

Бонусы за ставки на спортивные симуляторы

Максимальный размер бонуса

3 000 000 ₽

1500 ₽

300 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.01

1.01

1.01

Срок отыгрыша

30 дней

7 дней

7 дней

Минимальный депозит

500 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Если вы интересуетесь виртуальным футболом или хоккеем, не проходите мимо этой акции. Всегда есть шанс расширить свои горизонты и получить фрибет. 

Валентин Васильев

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