Турнир от Bettery: фрибеты до 25 000 рублей за ставки на спортивные симуляторы

Включиться в борьбу за фрибеты можно за пару кликов:

1. Создайте учетную запись на сайте или в приложении Bettery либо просто войдите в уже существующий профиль.

2. Перейдите в раздел акций, найдите турнир «Симуляторы» и нажмите кнопку «Принять участие».

3. Размещайте одиночные или экспресс-ставки от 500 рублей на события из мира спортивных симуляторов. Каждый кэф в купоне должен быть не ниже 1.30.

За успешные пари участник получает очки. Их количество определяется суммой чистого выигрыша по данной ставке. Все набранные баллы автоматически суммируются и формируют итоговый результат игрока. В случае равенства баллов приоритет получает тот, кто достиг результата раньше остальных.

Главная цель — попасть в топ-20 турнирной таблицы. Все участники, занявшие призовые места, получат награду в виде фрибета. Общий призовой фонд турнира составляет 100 000 рублей.