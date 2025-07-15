Турнир от Bettery: фрибеты до 25 000 рублей за ставки на теннис

Партнерский проект
БК Bettery расширила линейку спортивных турниров, добавив новую активность для поклонников тенниса. Теперь все зарегистрированные пользователи могут участвовать в специальной акции: делать ставки на теннисные события, зарабатывать баллы и побороться за место в числе 20 лучших. Приз — фрибеты номиналом до 25 000 рублей.
Всего несколько действий отделяют вас от борьбы за призы:
1. Зарегистрируйтесь в Bettery или войдите в личный кабинет, если аккаунт уже есть.
2. Откройте вкладку с теннисным турниром и кликните «Участвовать».
3. Размещайте ставки на теннисные матчи — ординары либо экспрессы.
4. Соблюдайте условия: минимальный кэф — 1.30, сумма пари — от 500 рублей.
5. Зарабатывайте очки за выигрышные ставки и поднимайтесь в таблице лидеров.
Каждую неделю Bettery подводит итоги теннисного турнира. Пользователи, попавшие в топ-20 рейтинга, получают фрибеты номиналом до 25 000 рублей. Размер зависит от занятого места.
Место
Фрибет
1
25 000 ₽
2
20 000 ₽
3
15 000 ₽
4
10 000 ₽
5
7000 ₽
6
5000 ₽
7
4000 ₽
8
3000 ₽
9
2000 ₽
10
1500 ₽
11-15
1000 ₽
16-20
500 ₽
Баллы начисляются за удачные ставки на теннис. Количество очков соответствует чистому выигрышу от ставки. Все заработанные баллы суммируются и формируют таблицу. При равенстве баллов выше окажется тот, кто достиг результата раньше других. Участие в акции возможно каждую неделю.
Выигранный фрибет доступен в течение 7 дней с момента начисления. Его можно применить только для одиночного пари. Ограничений по минимальному или максимальному коэффициенту не предусмотрено.
Действуйте по данному алгоритму для успешного получения выигрыша:
Вся информация тщательно изучена и представлена в простой для восприятия таблице.
Максимальный размер бонуса
25 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
04.08.2025 (11:59 МСК)
К участию допускаются совершеннолетние клиенты, прошедшие идентификацию.
Теннис — один из самых динамичных видов спорта. Соревнования проходят практически без перерывов с января по ноябрь. На протяжении этого периода идут крупные турниры ATP и WTA, а также множество менее значимых стартов. Почти для каждой игры можно найти онлайн-трансляцию, что помогает глубже анализировать матчи и принимать взвешенные решения. И новичкам, и опытным игрокам подобрать подходящее событие в мире тенниса не составит труда.
Что касается акции от Bettery, то здесь приготовлены очень достойные фрибеты для победителей. Хотя призов не так много, конкуренция на платформе ниже, чем у других букмекеров. Это открывает хорошие возможности попасть в топ-20.
Перечисляем возможные неудобства при участии в акции:
Плюсы
Минусы
|➕ Возможность получить крупные бонусы за попадание в топ-20
|➖ Для начисления баллов учитываются только выигрышные ставки
|➕ Простые условия участия
Не пропустите свежие акции от надежных букмекерских платформ.
Благодаря регулярным этапам у каждого игрока есть шанс проявить себя и получить достойное вознаграждение независимо от опыта. Такие турниры — прекрасный шанс получить достойный выигрыш благодаря своим знаниям.