Булыкин стал автором гола в матче «Недели звезд в Шардже»

С 8 по 11 января в городе Шарджа (ОАЭ) прошла «Неделя звезд», в рамках которой состоялся матч среди легенд мирового футбола, а также этап серии международных соревнований Падел Лиги Легенд (LPL). Среди приглашенных участников были экс-игроки сборной России по футболу Дмитрий Булыкин и Дмитрий Сычев.

11 января состоялся матч «Ночь звезд» среди легенд мирового футбола, в котором «Команда Звезд» обыграла «Команду Легенд» со счетом 4:1. Помимо Булыкина и Сычева в матче приняли участие чемпионы мира по футболу в составе сборной Италии Франческо Тотти, Фабио Каннаваро, Андреа Пирло и Марко Матерацци, чемпионы мира по футболу в составе сборной Франции Юрий Джоркаефф и Давид Трезеге, легенда «Аякса» и «Ювентуса» нидерландец Эдгар Давидс. Главным тренером одной из команд стал легендарный итальянский футболист Роберто Баджо.

За день до этого, 10 января, прошел этап турнира по паделу среди звезд мирового спорта Sharjah LPL Cup. Булыкин и Сычев сыграли в паре и заняли третье место в группе, а победителями стали чемпион мира и Европы по футболу испанец Фернандо Льоренте и экс-футболист сборной Италии, чемпион Европы Алессандро Флоренци.