Булыкин стал автором гола в матче «Недели звезд в Шардже»

Участие в соревнованиях принял и Дмитрий Сычев
Руслан Ипполитов

С 8 по 11 января в городе Шарджа (ОАЭ) прошла «Неделя звезд», в рамках которой состоялся матч среди легенд мирового футбола, а также этап серии международных соревнований Падел Лиги Легенд (LPL). Среди приглашенных участников были экс-игроки сборной России по футболу Дмитрий Булыкин и Дмитрий Сычев.

11 января состоялся матч «Ночь звезд» среди легенд мирового футбола, в котором «Команда Звезд» обыграла «Команду Легенд» со счетом 4:1. Помимо Булыкина и Сычева в матче приняли участие чемпионы мира по футболу в составе сборной Италии Франческо Тотти, Фабио Каннаваро, Андреа Пирло и Марко Матерацци, чемпионы мира по футболу в составе сборной Франции Юрий Джоркаефф и Давид Трезеге, легенда «Аякса» и «Ювентуса» нидерландец Эдгар Давидс. Главным тренером одной из команд стал легендарный итальянский футболист Роберто Баджо.

За день до этого, 10 января, прошел этап турнира по паделу среди звезд мирового спорта Sharjah LPL Cup. Булыкин и Сычев сыграли в паре и заняли третье место в группе, а победителями стали чемпион мира и Европы по футболу испанец Фернандо Льоренте и экс-футболист сборной Италии, чемпион Европы Алессандро Флоренци.

«Я очень рад во второй раз принять участие в этом мероприятии в Шардже, проекты агентства GLS всегда отличаются великолепной организацией. Здорово встретить снова всех друзей на футбольном поле и падел-корте, поиграть и пообщаться. Давно не виделись с Франческо Тотти, Флораном Малуда, Юрием Джоркаеффом. Рад, что мы выиграли, конечно, рад своему голу и тому, что Сычев тоже поучаствовал в комбинации, которая к нему привела. А в паделе еще нам надо расти, будем над этим работать», — отметил чемпион Нидерландов в составе «Аякса» Дмитрий Булыкин.

Клиенты PARI уверены в победе Марокко над Сенегалом в финале Кубка Африки
Главная звезда женского тенниса. Какой подошла Соболенко к Australian Open-2026
Фигуристы Дэвис и Смолкин показали лучший в карьере результат на чемпионате Европы
Ученик Тутберидзе выиграл историческое золото чемпионата Европы
Аналитики назвали трех главных фавориток Australian Open 2026 года
Янник Синнер защитит чемпионский титул на Australian Open – 2026, считают в PARI
PARI Padel продолжает формировать комьюнити любителей падела
Пользователи PARI разошлись в выборе фаворита в дерби «Динамо» в КХЛ
Клиенты PARI не сомневаются в победе «Баварии» над «Лейпцигом» в матче Бундеслиги
Теннис, Australian Open – 2026: полное расписание и результаты
