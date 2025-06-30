Турнир от Bettery: фрибеты до 25 000 рублей за ставки на настольный теннис

Для участия в турнире нужно выполнить всего несколько действий:

1. Создайте аккаунт на сайте букмекерской конторы «Беттери», если у вас его еще нет.

2. Пройдите процедуру верификации и подтвердите свои данные.

3. Перейдите на страницу турнира и нажмите кнопку «Принять участие».

4. Делайте ставки (одиночные или экспрессы) на события в категории «Настольный теннис» на сумму не менее 500 рублей с коэффициентом от 1.30.

За удачные пари участник зарабатывает очки, которые соответствуют чистому выигрышу. Распределение фрибетов будет осуществляться следующим образом.

Место Фрибет 1 25 000 ₽ 2 20 000 ₽ 3 15 000 ₽ 4 10 000 ₽ 5 7000 ₽ 6 5000 ₽ 7 4000 ₽ 8 3000 ₽ 9 2000 ₽ 10 1500 ₽ 11-15 1000 ₽ 16-20 500 ₽

Объем призового фонда акции составляет 100 000 рублей.