Турнир от Bettery: фрибеты до 25 000 рублей за ставки на настольный теннис

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Любителям ставок на настольный теннис есть повод для радости. Bettery запустила новый турнир с солидными бонусами. Теперь за успешные пари на пинг-понг можно побороться за фрибеты на сумму до 25 000 рублей. В акции участвуют все клиенты букмекера. Наградами будут отмечены 20 лучших игроков.
Для участия в турнире нужно выполнить всего несколько действий:
1. Создайте аккаунт на сайте букмекерской конторы «Беттери», если у вас его еще нет.
2. Пройдите процедуру верификации и подтвердите свои данные.
3. Перейдите на страницу турнира и нажмите кнопку «Принять участие».
4. Делайте ставки (одиночные или экспрессы) на события в категории «Настольный теннис» на сумму не менее 500 рублей с коэффициентом от 1.30.
За удачные пари участник зарабатывает очки, которые соответствуют чистому выигрышу. Распределение фрибетов будет осуществляться следующим образом.
Место
Фрибет
1
25 000 ₽
2
20 000 ₽
3
15 000 ₽
4
10 000 ₽
5
7000 ₽
6
5000 ₽
7
4000 ₽
8
3000 ₽
9
2000 ₽
10
1500 ₽
11-15
1000 ₽
16-20
500 ₽
Объем призового фонда акции составляет 100 000 рублей.
Фрибет за участие в турнире по настольному теннису должен быть использован в течение 7 дней с момента получения. Его можно применить для одиночной ставки на любое спортивное событие без каких-либо ограничений по кэфу.
Для получения выигрыша следуйте этой инструкции:
Перед оформлением вывода средств необходимо пройти полную верификацию. Это обязательное условие для всех финансовых операций.
Все требования были тщательно проанализированы и оформлены в виде таблицы.
Максимальный размер бонуса
25 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
04.08.2025 (11:59 МСК)
Настольный теннис популярен у бетторов благодаря быстрому темпу матчей, что позволяет делать много ставок за короткое время. В турнирах проходит множество игр, поэтому всегда есть широкий выбор событий. Кроме того, из-за динамичности и непредсказуемости результатов часто можно найти высокие кэфы.
Условия участия в турнире от Bettery максимально просты. Все сводится к тому, чтобы заключать ставки и набирать очки. Это предложение подойдет для новичков и пользователей с внушительным игровым стажем.
Вот ключевые затруднения, с которыми могут столкнуться пользователи:
Чтобы избежать недоразумений, советуем внимательно изучить правила и условия бонусной программы.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Вступить в акцию можно в любой момент до ее завершения
|➖ Лишь 20 участников смогут получить призы
|➕ Фрибет доступен для использования с любыми коэффициентами
Проверьте, какие еще акции доступны у лицензированных операторов ставок.
Условия
Название
Безголевой бонус
Бонусы за регистрацию и ставки на теннис
Бонусы за ставки на настольный теннис
Максимальный размер бонуса
1500 ₽
6000 ₽
300 000 ₽
Минимальный коэффициент
1.01
1.01
1.01
Срок отыгрыша
7 дней
3 дня
7 дней
Минимальный депозит
—
1000 ₽
500 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Пинг-понг может разнообразить ваши привычные ставки. Турнир хорошо подойдет тем, кто быстро реагирует на изменения в линиях и кэфах. Кроме того, бонус от букмекерской конторы станет хорошим мотивирующим фактором для участия.