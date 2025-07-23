Турнир от Bettery: фрибеты до 25 000 рублей за ставки на Игры 24/7

Чтобы присоединиться к акции, участникам необходимо:

1. Создать аккаунт на платформе Bettery или войти в личный кабинет.

2. Подтвердить свою личность, если ранее этого не делали.

3. Перейти на страницу акции и активировать участие нажатием соответствующей кнопки.

4. Делать ставки от 50 рублей на события из категории «Игры 24/7» с минимальным коэффициентом 1.30.

5. Набирать очки за свои пари и подниматься в турнирной таблице, чтобы оказаться в числе победителей.

Каждое удачное пари приносит вам баллы. Их количество равняется сумме чистого выигрыша. По итогам турнира 20 лидеров рейтинга с наибольшим количеством баллов получат фрибеты.

Место Фрибет 1 25 000 ₽ 2 20 000 ₽ 3 15 000 ₽ 4 10 000 ₽ 5 7000 ₽ 6 5000 ₽ 7 4000 ₽ 8 3000 ₽ 9 2000 ₽ 10 1500 ₽ 11-15 1000 ₽ 16-20 500 ₽

Турнирная таблица доступна всем пользователям Bettery в режиме реального времени.