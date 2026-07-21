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БК БЕТСИТИ: Play Station 5 Digital и фрибеты до 4000 рублей за подписку в Telegram

Обновлено:
до 4000 ₽ + техника
Бонус
48 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Розыгрыш к старту РПЛ!

Полное содержание

  • Как получить фрибет БК БЕТСИТИ до 4000 рублей и современную технику
  • Как отыграть бонус БЕТСИТИ до 4000 рублей за участие в конкурсе в мессенджере
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 4000 рублей от БК БЕТСИТИ
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекер «БЕТСИТИ» приготовил к началу нового чемпионата России комплект подарков — от игровой консоли до фрибетов. Всего разыграют призовых 30 позиций. Участие потребует лишь пары кликов в мессенджере.

Как получить фрибет БК БЕТСИТИ до 4000 рублей и современную технику

Чтобы побороться за призы, выполните 3 простых действия:

1. Станьте клиентом букмекера, если ранее этого не сделали.

2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал «БЕТСИТИ».

3. Нажмите «НОВЫЙ СЕЗОН» под публикацией с розыгрышем.

Определение победителей пройдет автоматически. Специальный бот сформирует список везунчиков 8 сентября. Ниже — полный перечень наград.

Место

Приз

1

PlayStation 5 Digital Edition + игра EA Sports FC 26

2

Футболка одного из клубов РПЛ на выбор победителя

3

Официальный мяч чемпионата России

4

Фрибет 4000 ₽

5-7

Фрибет 3500 ₽

8-13

Фрибет 2500 ₽

14-20

Фрибет 1500 ₽

21-30

Фрибет 1000 ₽

Как отыграть бонус БЕТСИТИ до 4000 рублей за участие в конкурсе в мессенджере

Период действия фрибета ограничен 30 днями. После завершения этого срока бонус сгорает автоматически и не восстанавливается. Использовать его можно в одинарных ставках и экспрессах с коэффициентом до 3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 4000 рублей от БК БЕТСИТИ

Ключевые условия промоакции — в сводной таблице.

Максимальный размер бонуса

4000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

08.09.2026 (18:00 МСК)

Тем, кто хочет увеличить шансы на победу, стоит заглянуть и в канал БК в MAX. Там параллельно проходит второй крупный розыгрыш ко старту сезона.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Среди призов — техника, атрибутика клубов РПЛ и фрибеты разного номинала➖ Участвовать могут только совершеннолетние жители РФ
➕ Минимум действий для участия 

Заключение

Старт сезона РПЛ — хороший повод заглянуть в канал «БЕТСИТИ». Букмекер традиционно отмечает такие события розыгрышами. На этот раз призовой фонд получился впечатляющим — новейшая PS5, клубная футболка, мяч и много фрибетов.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

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