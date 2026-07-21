БК БЕТСИТИ: Play Station 5 Digital и фрибеты до 4000 рублей за подписку в Telegram

Партнерский проект
Букмекер «БЕТСИТИ» приготовил к началу нового чемпионата России комплект подарков — от игровой консоли до фрибетов. Всего разыграют призовых 30 позиций. Участие потребует лишь пары кликов в мессенджере.
Чтобы побороться за призы, выполните 3 простых действия:
1. Станьте клиентом букмекера, если ранее этого не сделали.
2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал «БЕТСИТИ».
3. Нажмите «НОВЫЙ СЕЗОН» под публикацией с розыгрышем.
Определение победителей пройдет автоматически. Специальный бот сформирует список везунчиков 8 сентября. Ниже — полный перечень наград.
Место
Приз
1
PlayStation 5 Digital Edition + игра EA Sports FC 26
2
Футболка одного из клубов РПЛ на выбор победителя
3
Официальный мяч чемпионата России
4
Фрибет 4000 ₽
5-7
Фрибет 3500 ₽
8-13
Фрибет 2500 ₽
14-20
Фрибет 1500 ₽
21-30
Фрибет 1000 ₽
Период действия фрибета ограничен 30 днями. После завершения этого срока бонус сгорает автоматически и не восстанавливается. Использовать его можно в одинарных ставках и экспрессах с коэффициентом до 3.00.
Ключевые условия промоакции — в сводной таблице.
Максимальный размер бонуса
4000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
08.09.2026 (18:00 МСК)
Тем, кто хочет увеличить шансы на победу, стоит заглянуть и в канал БК в MAX. Там параллельно проходит второй крупный розыгрыш ко старту сезона.
Плюсы
Минусы
|➕ Среди призов — техника, атрибутика клубов РПЛ и фрибеты разного номинала
|➖ Участвовать могут только совершеннолетние жители РФ
|➕ Минимум действий для участия
Старт сезона РПЛ — хороший повод заглянуть в канал «БЕТСИТИ». Букмекер традиционно отмечает такие события розыгрышами. На этот раз призовой фонд получился впечатляющим — новейшая PS5, клубная футболка, мяч и много фрибетов.