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ГлавнаяБонусыФрибет БК БЕТСИТИ по промокоду ALEX: до 2000 рублей за первую ставку и депозит
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Фрибет БК БЕТСИТИ по промокоду ALEX: до 2000 рублей за первую ставку и депозит

Обновлено:
до 2000 ₽
Бонус
180 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить промокод до 2000 рублей новичкам в БК БЕТСИТИ
  • Как отыграть бонус БК БЕТСИТИ до 2000 рублей
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей БК БЕТСИТИ
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Оператор «БЕТСИТИ» предлагает новым клиентам простой способ начать игру. Пользователю нужно ввести промокод ALEX при регистрации, оформить пари с коэффициентом от 1.70 — и получать его сумму обратно в виде фрибета, вплоть до 2000 рублей.

Как получить промокод до 2000 рублей новичкам в БК БЕТСИТИ

Порядок действий следующий:

1. Пройти регистрацию на официальном сайте или в мобильном приложении букмекера.

2. Ввести промокод ALEX— либо сразу при заполнении регистрационной формы, либо позднее через личный кабинет.

3. Подтвердить учетную запись, пройдя процедуру идентификации.

4. Сделать первую ставку с кэфом не менее 1.70.

У игрока есть 10 дней, чтобы успеть оформить квалификационное пари. По истечении этого срока промокод перестает действовать.

После того как пари рассчитано, а личность игрока подтверждена документами, фрибет зачисляется на бонусный баланс в течение 1 дня. Размер выплаты соответствует сумме первой ставки, но не превышает 2000 рублей.

Как отыграть бонус БК БЕТСИТИ до 2000 рублей

Использовать приветственный бонус нужно в течение 7 дней после зачисления. Фрибетом можно закрыть ординар или экспресс. Коэффициент пари не должен быть выше 3.00. При успешном исходе на основной счет поступает только чистый выигрыш, сама сумма фрибета не выплачивается.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей БК БЕТСИТИ

Чтобы разобраться во всех деталях, рассмотрим условия подробнее.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок действия

31.12.2026 (23:59 МСК)

Если организатор обнаружит, что участник зарегистрировал несколько учетных записей, в предоставлении бонуса будет отказано.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Регистрация и активация промокода занимают пару минут➖ Потолок коэффициента в 3.00 отсекает часть возможных ставок
➕ На совершение пари отводится 10 дней 

Заключение

Приветственный бонус от «БЕТСИТИ» подойдет тем, кто хочет познакомиться с компанией без лишней спешки. Оператор дает 10 дней на активацию промокода — заметно больше, чем многие конкуренты.

Валентин Васильев

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