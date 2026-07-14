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БК БЕТСИТИ: билеты на игру Динамо и мерч за подписку на Telegram-каналы

Обновлено:
билеты на Динамо + мерч
Бонус
5 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
-
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить билеты на игру Динамо от БК БЕТСИТИ
  • Как отыграть билет на футбол от БЕТСИТИ
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК БЕТСИТИ
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК «БЕТСИТИ» вместе с футбольным клубом «Динамо» запустила совместный розыгрыш, приуроченный к началу чемпионата России сезона 2026/27. Чтобы получить шанс выиграть билеты на матч и фирменную атрибутику клуба, участникам нужно выполнить несколько простых действий в Telegram.

Как получить билеты на игру Динамо от БК БЕТСИТИ

Чтобы побороться за призы, выполните следующие шаги:

1. Пройдите регистрацию в букмекерской конторе «БЕТСИТИ».

2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал БК, а также на страницу клуба «Динамо».

3. Найдите пост с условиями розыгрыша и нажмите кнопку «ХОЧУ НА ФУТБОЛ».

Победители определяются рандомно по нескольким категориям:

  • Главный победитель — джерси, кепка и шарф «Динамо» и 2 билета Premium на ближайший домашний матч «Динамо».
  • Остальные призовые места — по 2 билета на матч «Динамо»-«Крылья Советов» (25 июля).

Обмен призов на деньги или фрибеты не предусмотрен.

Как отыграть билет на футбол от БЕТСИТИ

Билеты на игру московского «Динамо» не подлежат отыгрышу. Организатор лично свяжется с победителями и передаст им пропуски на матч. Экипировка (джерси, кепка, шарф) отправляется почтой либо вручается напрямую. Формат зависит от региона проживания победителя.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК БЕТСИТИ

Ниже представлена краткая информация об условиях промоакции.

Максимальный размер бонуса

Билеты на футбол

Минимальный депозит

Тип пари

Минимальный коэффициент

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

20.07.2026 (23:59 МСК)

Дополнительно организаторы предлагают повысить шансы на успех. Для этого нужно принять участие в аналогичной активности в мессенджере MAX на канале «БЕТСИТИ».

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Шанс попасть на стадион и увидеть игру «Динамо» в живую➖ Победа зависит от случайного выбора
➕  Призы не требуют отыгрыша и сразу переходят в собственность 

Заключение

Если вы живете в Москве или готовы приехать в столицу ради хорошего футбола — эта акция для вас. Билеты разыгрываются на конкретный домашний матч «Динамо». Участие бесплатное, условия предельно простые — пара подписок и 1 клик по кнопке.

Валентин Васильев

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