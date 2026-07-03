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Фрибет БЕТСИТИ по промокоду FREE: до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку

Обновлено:
до 2000 ₽
Бонус
180 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
-
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить промокод до 2000 рублей новым клиентам в БК БЕТСИТИ
  • Как отыграть бонус БК БЕТСИТИ до 2000 рублей
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей БК БЕТСИТИ
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Компания БЕТСИТИ приготовила подарок для новых пользователей. Используйте промокод FREE при регистрации, сделайте ставку с коэффициентом от 1.70 — и контора вернет ее сумму фрибетом, максимум до 2000 рублей.

Как получить промокод до 2000 рублей новым клиентам в БК БЕТСИТИ

Чтобы поучаствовать в акции, потребуется:

1. Зайти на сайт или в приложение БЕТСИТИ и создать новый аккаунт.

2. Указать промокод FREE в соответствующем поле анкеты либо ввести его позже через личный кабинет.

3. Подтвердить свои данные.

4. Заключить первое пари с коэффициентом от 1.70 и выше.

5. Дождаться, пока событие завершится и ставка будет рассчитана.

Активировать промокод нужно до заключения первой ставки. Сделать это можно как во время регистрации, так и позже в разделе «Промокоды». После активации у игрока есть 10 дней на то, чтобы оформить квалификационное пари, иначе промокод потеряет силу.

Если ставка рассчитана, а аккаунт прошел проверку, фрибет поступит на бонусный счет в течение 1 суток. Размер поощрения равен сумме пари, но не превышает 2000 рублей.

Как отыграть бонус БК БЕТСИТИ до 2000 рублей

На использование фрибета отведено 7 дней с момента зачисления. Ставить разрешено в форматах ординар или экспресс. Коэффициент пари не должен превышать 3.00. В случае выигрыша на счет попадает чистая прибыль без учета суммы фрибета.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей БК БЕТСИТИ

Теперь подробно разберем положения промоакции.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок действия

31.12.2026 (23:59 МСК)

Букмекер может отказать в бонусе, если обнаружит подозрения на мультиаккаунтинг.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Минимум действий для получения бонуса ➖ Фрибет ставится только целиком
➕ Приз начисляется вне зависимости от результата первого пари 

Заключение

Удобный способ протестировать возможности букмекера. Условия предельно прозрачны, а размер бонуса ощутимый для новичка. Главное — не забыть уложиться в недельный срок отыгрыша.

Валентин Васильев

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