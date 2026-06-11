Главная игра лета от БК БЕТСИТИ: фрибеты до 300 000 рублей и мотоцикл Harley-Davidson

Чтобы побороться за фрибеты и Harley-Davidson FAT BOY 114, следуйте инструкции ниже:

1. Зарегистрируйтесь в «Бетсити», если еще не являетесь клиентом букмекера.

2. Подключитесь к акции с помощью плашки «Участвовать».

3. Заключайте пари в формате ординар или экспресс на сумму от 500 рублей с коэффициентом от 1.50.

Участники зарабатывают рейтинговые баллы пропорционально сумме своих ставок. Чем выше накопленный оборот, тем больше шансы занять лидирующие позиции. Выиграла ставка или нет, значения не имеет — очки начисляются за каждое оформленное пари.

Промоакция разбита на 3 периода:

9-21 июня. Подготовительный этап. Все участники находятся в одном рейтинге. Топ-500 получают фрибеты и выходят в «Плей-офф», остальные — в «Отборочный этап».

21 июня — 4 июля. Плей-офф и Отборочный этап. В «Плей-офф» топ-150 проходят в «Суперфинал», остальные — в «Финал». В «Отборочном этапе» топ-500 получают фрибеты и выходят в «Финал».

4-21 июля. Финальные стадии. В «Групповом этапе» фрибеты получают топ-500, в «Финале» — топ-150, а в «Суперфинале» разыгрываются главные призы для 30 лучших участников.

Распределение фрибетов выглядит так.

Место Подготовительный, Отборочный и Группой этапы Плей-офф и Финал Суперфинал 1 160 000 ₽ 200 000 ₽ 300 000 ₽ 2 140 000 ₽ 150 000 ₽ 200 000 ₽ 3 100 000 ₽ 100 000 ₽ 100 000 ₽ 4 75 000 ₽ 80 000 ₽ 80 000 ₽ 5 50 000 ₽ 70 000 ₽ 70 000 ₽ 6-10 35 000 ₽ 50 000 ₽ 50 000 ₽ 11-30 20 000 ₽ 30 000 ₽ 50 000 ₽ 31-40 10 000 ₽ 30 000 ₽ — 41-50 10 000 ₽ 15 000 ₽ — 51-80 7000 ₽ 15 000 ₽ — 81-100 7000 ₽ 10 000 ₽ — 101-150 5000 ₽ 5000 ₽ — 151-200 5000 ₽ — — 201-400 2500 ₽ — — 401-500 1500 ₽ — —

Отдельно от рейтинга с фрибетами проходит борьба за главный приз — Harley-Davidson FAT BOY 114. Получить шанс на победу можно, зарабатывая специальные купоны за финиш в топ-10 на любой стадии турнира.