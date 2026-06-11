Главная игра лета от БК БЕТСИТИ: фрибеты до 300 000 рублей и мотоцикл Harley-Davidson

Партнерский проект
Компания BETCITY запустила акцию «Главная игра лета», в рамках которой участники могут побороться за часть призового фонда в 16 000 000 рублей и легендарный мотоцикл Harley-Davidson FAT BOY 114. Для участия достаточно делать ставки на спортивные события и набирать рейтинговые очки. Чем выше итоговая позиция игрока, тем больше шансы получить ценные призы.
Чтобы побороться за фрибеты и Harley-Davidson FAT BOY 114, следуйте инструкции ниже:
1. Зарегистрируйтесь в «Бетсити», если еще не являетесь клиентом букмекера.
2. Подключитесь к акции с помощью плашки «Участвовать».
3. Заключайте пари в формате ординар или экспресс на сумму от 500 рублей с коэффициентом от 1.50.
Участники зарабатывают рейтинговые баллы пропорционально сумме своих ставок. Чем выше накопленный оборот, тем больше шансы занять лидирующие позиции. Выиграла ставка или нет, значения не имеет — очки начисляются за каждое оформленное пари.
Промоакция разбита на 3 периода:
Распределение фрибетов выглядит так.
Место
Подготовительный, Отборочный и Группой этапы
Плей-офф и Финал
Суперфинал
1
160 000 ₽
200 000 ₽
300 000 ₽
2
140 000 ₽
150 000 ₽
200 000 ₽
3
100 000 ₽
100 000 ₽
100 000 ₽
4
75 000 ₽
80 000 ₽
80 000 ₽
5
50 000 ₽
70 000 ₽
70 000 ₽
6-10
35 000 ₽
50 000 ₽
50 000 ₽
11-30
20 000 ₽
30 000 ₽
50 000 ₽
31-40
10 000 ₽
30 000 ₽
—
41-50
10 000 ₽
15 000 ₽
—
51-80
7000 ₽
15 000 ₽
—
81-100
7000 ₽
10 000 ₽
—
101-150
5000 ₽
5000 ₽
—
151-200
5000 ₽
—
—
201-400
2500 ₽
—
—
401-500
1500 ₽
—
—
Отдельно от рейтинга с фрибетами проходит борьба за главный приз — Harley-Davidson FAT BOY 114. Получить шанс на победу можно, зарабатывая специальные купоны за финиш в топ-10 на любой стадии турнира.
Фрибет сохраняет силу в течение 30 дней с момента получения. Неиспользованный бонус по истечении этого срока сгорает. Фрибет можно применить только целиком при оформлении ординара или экспресса с максимальным коэффициентом 3.00.
Все основные параметры бонуса собраны в следующем разделе для ознакомления.
Максимальный размер бонуса
300 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
21.07.2025 (08:59 МСК)
При желании обладатель главного приза может получить не мотоцикл, а его денежный эквивалент — 3 800 000 рублей.
Плюсы
Минусы
|➕ В пуле призов большое количество фрибетов и премиальный мотоцикл
|➖ Зависимость результата от объема ставок
|➕ Многоуровневая система поощрения
Механика акции ориентирована на бетторов с крупным игровым оборотом, именно они будут иметь наибольшие шансы на главный приз. Фрибеты выдаются в течение всего ЧМ, но заключать пари можно на различные виды спорта. Обладатель Harley-Davidson определится в финале промо.