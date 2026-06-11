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Главная игра лета от БК БЕТСИТИ: фрибеты до 300 000 рублей и мотоцикл Harley-Davidson

Обновлено:
до 300 000 ₽
Бонус
39 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Битва за миллионы фрибетов и легендарный мотоцикл!

Полное содержание

  • Как получить фрибет БК БЕТСИТИ до 300 000 рублей по акции Главная игра лета
  • Как отыграть бонус БЕТСИТИ до 300 000 рублей по промо Главная игра лета
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 300 000 рублей от БК БЕТСИТИ
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Компания BETCITY запустила акцию «Главная игра лета», в рамках которой участники могут побороться за часть призового фонда в 16 000 000 рублей и легендарный мотоцикл Harley-Davidson FAT BOY 114. Для участия достаточно делать ставки на спортивные события и набирать рейтинговые очки. Чем выше итоговая позиция игрока, тем больше шансы получить ценные призы.

Как получить фрибет БК БЕТСИТИ до 300 000 рублей по акции Главная игра лета

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Чтобы побороться за фрибеты и Harley-Davidson FAT BOY 114, следуйте инструкции ниже:

1. Зарегистрируйтесь в «Бетсити», если еще не являетесь клиентом букмекера.

2. Подключитесь к акции с помощью плашки «Участвовать».

3. Заключайте пари в формате ординар или экспресс на сумму от 500 рублей с коэффициентом от 1.50.

Участники зарабатывают рейтинговые баллы пропорционально сумме своих ставок. Чем выше накопленный оборот, тем больше шансы занять лидирующие позиции. Выиграла ставка или нет, значения не имеет — очки начисляются за каждое оформленное пари.

Промоакция разбита на 3 периода:

  • 9-21 июня. Подготовительный этап. Все участники находятся в одном рейтинге. Топ-500 получают фрибеты и выходят в «Плей-офф», остальные — в «Отборочный этап».
  • 21 июня — 4 июля. Плей-офф и Отборочный этап. В «Плей-офф» топ-150 проходят в «Суперфинал», остальные — в «Финал». В «Отборочном этапе» топ-500 получают фрибеты и выходят в «Финал».
  • 4-21 июля. Финальные стадии. В «Групповом этапе» фрибеты получают топ-500, в «Финале» — топ-150, а в «Суперфинале» разыгрываются главные призы для 30 лучших участников.

Распределение фрибетов выглядит так.

Место

Подготовительный, Отборочный и Группой этапы

Плей-офф и Финал

Суперфинал

1

160 000 ₽

200 000 ₽

300 000 ₽

2

140 000 ₽

150 000 ₽

200 000 ₽

3

100 000 ₽

100 000 ₽

100 000 ₽

4

75 000 ₽

80 000 ₽

80 000 ₽

5

50 000 ₽

70 000 ₽

70 000 ₽

6-10

35 000 ₽

50 000 ₽

50 000 ₽

11-30

20 000 ₽

30 000 ₽

50 000 ₽

31-40

10 000 ₽

30 000 ₽

41-50

10 000 ₽

15 000 ₽

51-80

7000 ₽

15 000 ₽

81-100

7000 ₽

10 000 ₽

101-150

5000 ₽

5000 ₽

151-200

5000 ₽

201-400

2500 ₽

401-500

1500 ₽

Отдельно от рейтинга с фрибетами проходит борьба за главный приз — Harley-Davidson FAT BOY 114. Получить шанс на победу можно, зарабатывая специальные купоны за финиш в топ-10 на любой стадии турнира.

Как отыграть бонус БЕТСИТИ до 300 000 рублей по промо Главная игра лета

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Фрибет сохраняет силу в течение 30 дней с момента получения. Неиспользованный бонус по истечении этого срока сгорает. Фрибет можно применить только целиком при оформлении ординара или экспресса с максимальным коэффициентом 3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 300 000 рублей от БК БЕТСИТИ

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Все основные параметры бонуса собраны в следующем разделе для ознакомления.

Максимальный размер бонуса

300 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

21.07.2025 (08:59 МСК)

При желании обладатель главного приза может получить не мотоцикл, а его денежный эквивалент — 3 800 000 рублей.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ В пуле призов большое количество фрибетов и премиальный мотоцикл➖ Зависимость результата от объема ставок
➕ Многоуровневая система поощрения 

Заключение

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Механика акции ориентирована на бетторов с крупным игровым оборотом, именно они будут иметь наибольшие шансы на главный приз. Фрибеты выдаются в течение всего ЧМ, но заключать пари можно на различные виды спорта. Обладатель Harley-Davidson определится в финале промо.

Валентин Васильев

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