Фрибет БЕТСИТИ по промокоду TOP: до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку

Чтобы принять участие в предложении, нужно:

1. Открыть сайт или мобильное приложение БЕТСИТИ и пройти регистрацию.

2. При заполнении анкеты (или позже, в личном кабинете) указать промокод TOP.

3. Пройти стандартную процедуру идентификации.

4. Оформить первую ставку с кэфом не ниже 1.70.

5. Дождаться расчета пари.

Промокод вводится заглавными латинскими буквами. После активации он остается действующим 10 дней. За это время и нужно успеть сделать квалификационную ставку.

Как только исход первого пари определен, фрибет поступает на бонусный счет в течение 24 часов. Его размер равен сумме первой ставки, но не более 2000 рублей.