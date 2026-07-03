Фрибет БЕТСИТИ по промокоду TOP: до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку

Партнерский проект
Букмекерская контора «БЕТСИТИ» запустила промоакцию для новичков. При регистрации с промокодом TOP и совершении первого пари на кэф от 1.70 игрок получает фрибет на сумму этой ставки — максимум 2000 рублей.
Чтобы принять участие в предложении, нужно:
1. Открыть сайт или мобильное приложение БЕТСИТИ и пройти регистрацию.
2. При заполнении анкеты (или позже, в личном кабинете) указать промокод TOP.
3. Пройти стандартную процедуру идентификации.
4. Оформить первую ставку с кэфом не ниже 1.70.
5. Дождаться расчета пари.
Промокод вводится заглавными латинскими буквами. После активации он остается действующим 10 дней. За это время и нужно успеть сделать квалификационную ставку.
Как только исход первого пари определен, фрибет поступает на бонусный счет в течение 24 часов. Его размер равен сумме первой ставки, но не более 2000 рублей.
На отыгрыш бонуса дается 7 дней с момента зачисления. Фрибет можно использовать как на ординар, так и на экспресс. Максимальный коэффициент пари ограничен отметкой 3.00. Разбивать сумму фрибета на несколько ставок нельзя.
Перейдем к детальному разбору требований букмекерской конторы.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок действия
31.12.2026 (23:59 МСК)
Если первая ставка будет возвращена или выкуплена, она не засчитывается.
Плюсы
Минусы
|➕ Понятная схема получения — регистрация, промокод, ставка
|➖ Верхний порог коэффициента 3.00 ограничивает выбор событий для отыгрыша
|➕ Достаточно долгий срок действия промокода — 10 дней
Приветственная акция с промокодом TOP— неплохой вариант для тех, кто только присматривается к компании «БЕТСИТИ». Из ограничений стоит держать в голове 2 вещи — фрибет сгорает через неделю и ставится строго одной суммой, без дробления.