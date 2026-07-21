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БК БЕТСИТИ: телевизор Xiaomi 65'' и фрибеты до 4000 рублей за подписку в MAX

Обновлено:
до 4000 ₽ + техника
Бонус
48 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет за активность на канале БЕТСИТИ в MAX до 4000 рублей
  • Как отыграть фрибет за конкурс в MAX от БЕТСИТИ до 4000 рублей
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 4000 рублей от БЕТСИТИ
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Российская премьер-лига возвращается. Букмекерская контора BETCITY подготовила своим подписчикам подарок к началу сезона. В мессенджере MAX стартовал конкурс с 30 призовыми местами. Разыгрывается телевизор, саундбар и годовая подписка на трансляции РПЛ и большое количество фрибетов. 

Как получить фрибет за активность на канале БЕТСИТИ в MAX до 4000 рублей

Для участия в розыгрыше от БК нужно выполнить 3 шага:

1. Стать пользователем букмекерской конторы.

2. Быть подписанным на канал «БЕТСИТИ» в MAX.

3. Нажать кнопку «Участвовать» под постом с розыгрышем.

Определение победителей проходит автоматически. Специальный бот выберет 30 случайных участников среди подписчиков. Итоги подведут 8 сентября 2026 года в 18:00 по московскому времени.

Место 

Приз

1

Телевизор Xiaomi 65''

2

Саундбар JBL

3

Годовая подписка на трансляции РПЛ

4

Фрибет 4000 ₽

5-7

Фрибет 3500 ₽

8-13

Фрибет 2500 ₽

14-20

Фрибет 1500 ₽

21-30

Фрибет 1000 ₽

Как отыграть фрибет за конкурс в MAX от БЕТСИТИ до 4000 рублей

Игроку предоставляется 30 дней на использование фрибета. По истечении этого времени бонус становится недоступен. Его можно применить на ординары и экспрессы, если коэффициент не превышает 3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 4000 рублей от БЕТСИТИ

В таблице ниже отражены ключевые особенности использования бонуса.

Максимальный размер бонуса

4000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Экспресс, ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

08.09.2026 (18:00 МСК)

Участвовать в розыгрыше могут только совершеннолетние жители России. Материальные призы доставляются исключительно по территории РФ.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Топовые материальные призы, включая телевизор➖ Ограниченное число призовых мест — только 30
➕ Нет требований по депозиту или ставкам 

Заключение

Старт сезона РПЛ — хороший повод для букмекера порадовать аудиторию. BETCITY выбрал для этого простой формат: подписка и клик по кнопке. Учитывая большое количество заявок, шансы на топовые призы невелики. Фрибеты достаются куда большему числу участников, так что рискнуть определенно стоит.

Валентин Васильев

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