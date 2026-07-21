БК БЕТСИТИ: телевизор Xiaomi 65'' и фрибеты до 4000 рублей за подписку в MAX

Для участия в розыгрыше от БК нужно выполнить 3 шага:

1. Стать пользователем букмекерской конторы.

2. Быть подписанным на канал «БЕТСИТИ» в MAX.

3. Нажать кнопку «Участвовать» под постом с розыгрышем.

Определение победителей проходит автоматически. Специальный бот выберет 30 случайных участников среди подписчиков. Итоги подведут 8 сентября 2026 года в 18:00 по московскому времени.