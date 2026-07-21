БК БЕТСИТИ: телевизор Xiaomi 65'' и фрибеты до 4000 рублей за подписку в MAX

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Российская премьер-лига возвращается. Букмекерская контора BETCITY подготовила своим подписчикам подарок к началу сезона. В мессенджере MAX стартовал конкурс с 30 призовыми местами. Разыгрывается телевизор, саундбар и годовая подписка на трансляции РПЛ и большое количество фрибетов.
Для участия в розыгрыше от БК нужно выполнить 3 шага:
1. Стать пользователем букмекерской конторы.
2. Быть подписанным на канал «БЕТСИТИ» в MAX.
3. Нажать кнопку «Участвовать» под постом с розыгрышем.
Определение победителей проходит автоматически. Специальный бот выберет 30 случайных участников среди подписчиков. Итоги подведут 8 сентября 2026 года в 18:00 по московскому времени.
Место
Приз
1
Телевизор Xiaomi 65''
2
Саундбар JBL
3
Годовая подписка на трансляции РПЛ
4
Фрибет 4000 ₽
5-7
Фрибет 3500 ₽
8-13
Фрибет 2500 ₽
14-20
Фрибет 1500 ₽
21-30
Фрибет 1000 ₽
Игроку предоставляется 30 дней на использование фрибета. По истечении этого времени бонус становится недоступен. Его можно применить на ординары и экспрессы, если коэффициент не превышает 3.00.
В таблице ниже отражены ключевые особенности использования бонуса.
Максимальный размер бонуса
4000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Экспресс, ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
08.09.2026 (18:00 МСК)
Участвовать в розыгрыше могут только совершеннолетние жители России. Материальные призы доставляются исключительно по территории РФ.
Плюсы
Минусы
|➕ Топовые материальные призы, включая телевизор
|➖ Ограниченное число призовых мест — только 30
|➕ Нет требований по депозиту или ставкам
Старт сезона РПЛ — хороший повод для букмекера порадовать аудиторию. BETCITY выбрал для этого простой формат: подписка и клик по кнопке. Учитывая большое количество заявок, шансы на топовые призы невелики. Фрибеты достаются куда большему числу участников, так что рискнуть определенно стоит.