Фрибет БК БЕТСИТИ по промокоду BLUE: до 2000 рублей за первую ставку и депозит

Партнерский проект
БК «БЕТСИТИ» запускает выгодное предложение для тех, кто только присоединился к платформе. Новичку достаточно активировать промокод BLUE и оформить пари с коэффициентом от 1.70. В случае неудачи сумма ставки вернется фрибетом, максимум до 2000 рублей.
Инструкция для новых пользователей:
1. Заполнить регистрационную анкету на сайте букмекера или через приложение.
2. Указать промокод BLUE— сразу при создании аккаунта либо после, в разделе настроек профиля.
3. Пройти верификацию личности, загрузив необходимые документы.
4. Оформить квалификационную ставку с коэффициентом от 1.70.
На выполнение условий отводится 10 дней с момента регистрации, после этого промокод BLUE теряет силу. Как только результат пари станет известен и аккаунт пройдет проверку, фрибет поступит на бонусный счет в течение 24 часов. Сумма выплаты равна ставке, но не может превышать 2000 рублей.
На использование бонуса дается 7 дней после зачисления. Фрибет подходит для ординара и экспресса, коэффициент — не выше 3.00. Если ставка сыграла, на счет зачисляется чистая прибыль без учета номинала самого фрибета.
Чтобы учесть все особенности, рассмотрим условия более подробно.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок действия
31.12.2026 (23:59 МСК)
При выявлении у игрока нескольких аккаунтов бонус аннулируется.
Плюсы
Минусы
|➕ Простая схема без сложных условий отыгрыша
|➖ Пари с коэффициентом выше 3.00 не засчитываются
|➕ Запас в 10 дней позволяет не торопиться с выбором события
Рабочий вариант для игроков, которые пока присматриваются к букмекеру. Десятидневное окно на активацию снимает лишнее давление и дает время изучить линию и выбрать событие с подходящим кэфом.