Страховка экспресса 100% от БК Bettery

Партнерский проект
Букмекерская компания Bettery запустила выгодную акцию для всех любителей экспрессов. Если вы собрали купон минимум из 6 событий и только 1 из них подвело, БК компенсирует полную сумму ставки. Предложение доступно каждому зарегистрированному и верифицированному пользователю платформы.
Чтобы включиться в акцию, нужно всего лишь:
1. Войти в личный кабинет Bettery или создать новый аккаунт на сайте букмекера.
2. Пройти идентификацию, если еще не сделали этого.
3. Собрать экспресс минимум из 6 событий с коэффициентом от 1.60 на каждый исход.
4. Разместить пари и участвовать в акции автоматически.
В рамках предложения от Bettery игроки могут рассчитывать на полную компенсацию ставки, если из всего экспресса не сыграло только 1 событие. При этом важно, чтобы остальные исходы в купоне были рассчитаны как выигрышные. Если же в экспрессе окажется 2 и более проигрышных исхода, сумма ставки не подлежит возврату. Страховка не применяется, если хотя бы 1 из событий в купоне было рассчитано с возвратом.
Bettery позволяет страховать экспресс-ставки неограниченное количество раз. При этом никаких лимитов на размер пари не установлено.
Возврат в рамках акции не требует отыгрыша. Средства попадают на счет в виде реальных денег. Как только вы получите компенсацию за несыгравший экспресс, деньги сразу становятся доступны для вывода.
Действуйте по следующему алгоритму:
Обычно деньги поступают на карту в течение нескольких минут, но в отдельных случаях обработка может занять до 72 часов.
В таблице собраны все главные параметры и особенности акции.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
—
Тип пари
Экспресс
Минимальный коэффициент
1.60 на каждое событие в экспрессе
Размер отыгрыша
—
Срок использования бонуса
—
Срок окончания акции
Бессрочно
Страховка не действует, если букмекер заподозрит одно из событий в купоне в нарушении правил или мошенническом поведении.
Что меня действительно порадовало, так это полная автоматизация процесса. Не нужно искать спрятанные кнопки или выполнять дополнительные действия, все происходит само собой. Главное условие — собрать паровозик минимум из 6 событий с коэффициентами не ниже 1.60.
Честно говоря, это не самый простое условие, но вполне достижимое. Я лично составил такой экспресс, комбинируя разные виды спорта и даже специально рисковал в некоторых исходах, рассчитывая на страховку. К сожалению, в моем случае не сыграли сразу 2 события, поэтому возврата ставки не было. Немного расстроился, ведь при 1 промахе вернули бы всю сумму. Тем не менее впечатления от самой акции остались положительными.
Игроки обычно сталкиваются с проблемами из-за недостатка внимания к важным моментам:
При возникновении спорных моментов рекомендовано связаться с клиентской поддержкой БК.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Страховка действует независимо от величины пари
|➖ Все ставки в экспрессе должны иметь коэффициенты от 1.60 и выше
|➕ Подключение активируется автоматически
Ряд букмекерских контор также внедряют подобные программы страхования ставок.
Любители высоких кэфов по достоинству оценят это предложение. Если в экспрессе не сыграет всего 1 событие, не стоит расстраиваться. Букмекер вернет сумму вашей ставки полностью. Конечно, это не выведет вас плюс, но полученные деньги можно использовать для более удачных пари в будущем.