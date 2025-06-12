Страховка экспресса 100% от БК Bettery

Чтобы включиться в акцию, нужно всего лишь:

1. Войти в личный кабинет Bettery или создать новый аккаунт на сайте букмекера.

2. Пройти идентификацию, если еще не сделали этого.

3. Собрать экспресс минимум из 6 событий с коэффициентом от 1.60 на каждый исход.

4. Разместить пари и участвовать в акции автоматически.

В рамках предложения от Bettery игроки могут рассчитывать на полную компенсацию ставки, если из всего экспресса не сыграло только 1 событие. При этом важно, чтобы остальные исходы в купоне были рассчитаны как выигрышные. Если же в экспрессе окажется 2 и более проигрышных исхода, сумма ставки не подлежит возврату. Страховка не применяется, если хотя бы 1 из событий в купоне было рассчитано с возвратом.

Bettery позволяет страховать экспресс-ставки неограниченное количество раз. При этом никаких лимитов на размер пари не установлено.