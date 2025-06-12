Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Прогнозы
Букмекеры
Бонусы
Аналитика
База знаний



12 июня 20:48ГлавнаяБонусы
БК БеттериАкции

Страховка экспресса 100% от БК Bettery

-
Бонус
2027 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
1.6
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Шанс вернуть ставку даже при одном промахе!

Букмекерская компания Bettery запустила выгодную акцию для всех любителей экспрессов. Если вы собрали купон минимум из 6 событий и только 1 из них подвело, БК компенсирует полную сумму ставки. Предложение доступно каждому зарегистрированному и верифицированному пользователю платформы.

Как получить страховку экспресса от БК Bettery

Свернуть

Чтобы включиться в акцию, нужно всего лишь:

1. Войти в личный кабинет Bettery или создать новый аккаунт на сайте букмекера.

image not found

2. Пройти идентификацию, если еще не сделали этого.

3. Собрать экспресс минимум из 6 событий с коэффициентом от 1.60 на каждый исход.

4. Разместить пари и участвовать в акции автоматически.

В рамках предложения от Bettery игроки могут рассчитывать на полную компенсацию ставки, если из всего экспресса не сыграло только 1 событие. При этом важно, чтобы остальные исходы в купоне были рассчитаны как выигрышные. Если же в экспрессе окажется 2 и более проигрышных исхода, сумма ставки не подлежит возврату. Страховка не применяется, если хотя бы 1 из событий в купоне было рассчитано с возвратом.

Bettery позволяет страховать экспресс-ставки неограниченное количество раз. При этом никаких лимитов на размер пари не установлено.

Как отыграть страховку экспресса от Bettery

Свернуть

Возврат в рамках акции не требует отыгрыша. Средства попадают на счет в виде реальных денег. Как только вы получите компенсацию за несыгравший экспресс, деньги сразу становятся доступны для вывода.

Как вывести средства после отыгрыша страховки в Bettery

Свернуть

Действуйте по следующему алгоритму:

  1. Авторизуйтесь в личном кабинете Bettery.
  2. Перейдите в раздел вывода средств и выберите подходящий способ.
  3. Укажите желаемую сумму для снятия.
  4. Подтвердите транзакцию и ожидайте зачисления.

Обычно деньги поступают на карту в течение нескольких минут, но в отдельных случаях обработка может занять до 72 часов.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании страховки экспресса от Bettery

Свернуть

В таблице собраны все главные параметры и особенности акции.

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

Минимальный депозит

Тип пари

Экспресс

Минимальный коэффициент

1.60 на каждое событие в экспрессе

Размер отыгрыша

Срок использования бонуса

Срок окончания акции

Бессрочно

Страховка не действует, если букмекер заподозрит одно из событий в купоне в нарушении правил или мошенническом поведении.

Личный опыт эксперта при использовании страховки экспресса от БК Bettery

Свернуть

Что меня действительно порадовало, так это полная автоматизация процесса. Не нужно искать спрятанные кнопки или выполнять дополнительные действия, все происходит само собой. Главное условие — собрать паровозик минимум из 6 событий с коэффициентами не ниже 1.60.

Честно говоря, это не самый простое условие, но вполне достижимое. Я лично составил такой экспресс, комбинируя разные виды спорта и даже специально рисковал в некоторых исходах, рассчитывая на страховку. К сожалению, в моем случае не сыграли сразу 2 события, поэтому возврата ставки не было. Немного расстроился, ведь при 1 промахе вернули бы всю сумму. Тем не менее впечатления от самой акции остались положительными.

Какие могут быть сложности при получении и использовании страховки экспресса от Беттери

Свернуть

Игроки обычно сталкиваются с проблемами из-за недостатка внимания к важным моментам:

  • Не замечают, что каждый исход в экспресс-ставке должен иметь минимальный кэф 1.60.
  • Нередко забывают, что в купоне должно быть не менее 6 событий.
  • Упускают из виду, что при отмене любого из прогнозов страховка перестает действовать.

При возникновении спорных моментов рекомендовано связаться с клиентской поддержкой БК.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Страховка действует независимо от величины пари➖ Все ставки в экспрессе должны иметь коэффициенты от 1.60 и выше
➕ Подключение активируется автоматически 

Сравнение страховки экспресса Беттери с бонусами других БК

Свернуть

Ряд букмекерских контор также внедряют подобные программы страхования ставок.

Условия

Леон

PARI

БЕТСИТИ

Название

Страховка первой ставки

Страховка экспресса

Страховка первой ставки

Максимальный размер бонуса

20 000 ₽

Индивидуально

3000 ₽

Минимальный коэффициент

1.60

1.60

1.01

Срок отыгрыша

7 дней

7 дней

Минимальный депозит

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

Свернуть

Любители высоких кэфов по достоинству оценят это предложение. Если в экспрессе не сыграет всего 1 событие, не стоит расстраиваться. Букмекер вернет сумму вашей ставки полностью. Конечно, это не выведет вас плюс, но полученные деньги можно использовать для более удачных пари в будущем.

Валентин Васильев

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 500 000 ₽
Море фрибетов от БК Winline: бонусы до 500 000 рублей за депозит и приглашенных друзей
Получить бонусПодробнее
bonus timer23 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer232 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer566 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer201 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer201 дней 22 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer187 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer201 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer201 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer201 дней 22 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer566 дней 22 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё