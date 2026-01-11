Клиенты PARI считают, что ЦСКА во второй раз победит «Спартак» в текущем сезоне КХЛ

11 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между московскими ЦСКА и «Спартаком». Начало встречи — в 18:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «армейцев». Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.10, что составляет 45% вероятности. Спрогнозировать победу красно-белых можно по коэффициенту 2.95 (или 32%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.20 (23%). Победа ЦСКА с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.67 (57%). Поставить на итоговый успех «Спартака» можно за 2.20 (43%).

Клиенты PARI прогнозируют успех фаворита. На победу ЦСКА в основное время приходится 72% от общего оборота ставок на три возможных варианта исхода встречи. Еще 22% сделано на «Спартак» и 6% — на ничью. Соотношение на итог встречи с учетом ОТ и серии буллитов в общем объеме ставок в денежном выражении — 52% на 48% в пользу «Спартака».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.22, в овертайме — за 5.70, по буллитам — за 7.70. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 8.50. Если спартаковцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.70.

Аналитики PARI считают, что четвертое противостояние ЦСКА и «Спартака» в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным, как и большинство предыдущих — 5:6, 2:3, 2:1. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.47. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.60.

Поставить сейчас на победу «армейцев» в текущем розыгрыше КХЛ можно за 15.00. Чемпионство «Спартака» котируется за 20.00. Главными фаворитами турнира по-прежнему остаются «Локомотив» (3.10), «Металлург» (3.60) и «Авангард» (6.50).