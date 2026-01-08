«ПСЖ» — фаворит матча за Суперкубок Франции против «Марселя»

8 января «ПСЖ» и «Марсель» встретятся в матче за Суперкубок Франции. Игра пройдет в Эль-Кувейте и начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящую встречу.

По оценке букмекеров, парижане — фавориты матча. Коэффициент на успех «ПСЖ» — 1.58, что соответствует примерно 60% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Марсель», можно за 5.60 (около 17%). Ничья по итогам 90 минут матча котируется за 4.15 (23%).

Шансы команды Луиса Энрике победить с учетом возможной серии пенальти оценили в 1.30. На итоговый успех провансальцев можно поставить за 3.15.

Клиенты PARI не сомневаются в том, что трофей достанется парижанам. На победу «ПСЖ» приходится около 96% от общего объема ставок на исход основного времени матча. На рынке победы с учетом возможной серии пенальти на парижан приходится более 99%.

По оценке аналитиков PARI, матч будет результативным. Поставить на то, что в игре забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.68. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.18. Если забьют и «ПСЖ», и «Марсель», сыграет коэффициент 1.72. Обратный исход идет за 2.05. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить с коэффициентом 2.65.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет основного времени матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 8.00. На то, что первыми отличатся парижане, можно поставить за 1.47. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении «Марселя» составляют 2.95.

Команды уже встречались в матче Лиги 1 в этом сезоне. Тогда на своем поле команда Роберто Де Дзерби победила со счетом 1:0.

«ПСЖ» будет защищать титул как действующий чемпион и обладатель Кубка Франции. «Марсель» в прошлом сезоне стал вторым в Лиге 1.