Клиент букмекеров поставил более 300 000 рублей на победу «Барселоны» над «Реалом» в финале Суперкубка Испании

Расклады аналитиков PARI перед первым «класико» 2026 года
Валентин Васильев

11 января в финале Суперкубка Испании сыграют «Барселона» и «Реал». Легендарное Эль Класико пройдет в Джидде, матч на стадионе имени короля Абдуллы начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и изучили ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

Букмекеры не считают явным фаворитом ни одну из команд, но отдают чуть больше предпочтений «Барселоне». Поставить на победу каталонского клуба в основное время можно с котировкой 1.95, что соответствует примерно 49% вероятности. Победа «Реала» по итогам 90 минут игры оценивается коэффициентом 3.45 (около 27%). На ничейный исход аналитики дают котировку 4.00 (приблизительно 24%).

Котировки на итоговую победу «Барсы» в финале составляют 1.58 (примерно 61% вероятности). Вероятность того, что трофей достанется «Реалу», оценивается коэффициентом 2.40 (приблизительно 39%).

Клиенты PARI прогнозируют успех фаворита. На победу «Барсы» в основное время приходится 90% от общего оборота ставок на три возможных варианта исхода встречи. Еще 8% сделано на «Реал», а 2% — на ничью. Соотношение на итог встречи в общем объеме ставок в денежном выражении — 67% на 33% в пользу «Барсы».

Аналитики PARI ждут результативный футбол от команд Ханса-Дитера Флика и Хаби Алонсо. Поставить на то, что в основное время будет как минимум три гола, можно с коэффициентом 1.45. Если же соперники обойдутся максимум двумя мячами, сыграет ставка за 2.65. Вероятность обмена голами составляет 1.42. Расклад, при котором хотя бы одна из команд не пропустит, оценивается коэффициентом 2.75.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 319 415 рублей. Один из игроков собрал экспресс из пяти событий, включив в него прогноз на победу «Барсы» над «Реалом» в основное время за 1.93. Общий коэффициент экспресса — 46.96. В случае успеха чистый выигрыш по этой ставке может превысить 14 680 000 рублей.

«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании, разгромив в полуфинале «Атлетик» из Бильбао со счетом 5:0. «Реал» на этой же стадии взял верх в мадридском дерби над «Атлетико» (2:1). Команды в четвертый раз подряд оспорят трофей между собой в финале. Год назад «Барса» разгромила «Реал» в Джидде (5:2).

В 2026 году Суперкубок Испании проходит в Саудовской Аравии уже шестой раз. Ближневосточное государство принимает турнир в формате «финала четырех» и платит за право принимать лучшие клубы Ла Лиги порядка 40 млн евро в год, примерно половина этой суммы распределяется между участвующими командами.

Клиент букмекеров поставил более 300 000 рублей на победу «Барселоны» над «Реалом» в финале Суперкубка Испании
Новое