Аналитики PARI полагают, что «Боруссия» обыграет «Айнтрахт» в 16-м туре Бундеслиги

Предматчевые расклады и лучшие коэффициенты на игру во Франкфурте-на-Майне
Валентин Васильев

9 января «Айнтрахт» примет дортмундскую «Боруссию» в рамках 16-го тура немецкой Бундеслиги. Игра стартует в 22:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

По оценке аналитиков PARI, гости имеют больше шансов на успех. Ставки на победу «Боруссии» принимаются по коэффициенту 2.08, что соответствует 46% вероятности. Поставить на успех «Айнтрахта» можно с коэффициентом 3.30, если же команды поделят очки, сыграет ставка за 3.70. Эти котировки выражают вероятности 29% и 25%.

Клиенты PARI уверены в победе черно-желтых. 80% от общего объема ставок на исход матча приходится на успех «Боруссии», 15% — на ничью и 5% — на победу «Айнтрахта».

По оценке букмекеров, в матче будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.65, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.25. Пари на то, что обе команды забьют, доступно за 1.53. Если же оба соперника забьют по два и более раза, сыграет ставка за 4.30.

«Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице и имеет в активе 32 очка. Поставить на то, что черно-желтые станут чемпионами, можно по коэффициенту 35.00. «Айнтрахт» разместился на седьмой строчке с 25-ю очками. Если команда из Франкфурта войдет в первую четверку, сыграет пари за 3.80

