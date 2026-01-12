Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



12 января 15:25ГлавнаяНовости

Клиенты PARI уверены в победе Astralis над Fnatic в отборочных на BLAST Bounty Winter 2026

Основной этап стартует 22 января
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

13 января стартует отборочный этап турнира BLAST Bounty Winter 2026 по CS. В одном матчей первого раунда зрителей ждет противостояние Astralis и Fnatic. Серия в формате best-of-3 начнется в 19:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет Astralis. Датский клуб произвел две замены перед стартом нового сезона — команду покинули dev1ce и Magisk, а их место заняли phzy и ryu. Поставить на победу обновленной Astralis в своем дебютном матче можно с коэффициентом 1.60. На точный счет 2:0 в пользу датского клуба аналитики дают котировку 2.70. Коэффициент на состав HooXi с форой по раундам (-4.5) составляет 1.98, а с форой (-7.5) — 2.87. Вероятность того, что в грядущей серии будут три карты, оценивается коэффициентом 1.87. Обратный исход идет за 1.83.

Fnatic также изменила состав в начале года — на место blameF пришел maden. Поставить на победу коллектива можно с котировкой 2.35. Коэффициент на Fnatic с форой по картам (+1.5) составляет 1.40, а с форой (-1.5) — 4.50. Вероятность того, что новичок maden на первой карте сделает больше 15.5 фрагов, оценивается котировкой 1.92. Ставка на индивидуальный тотал раундов Fnatic в серии больше 26.5 доступна за 2.04.

Клиенты PARI также не сомневаются в успехе Astralis. На победу датчан приходится около 84% от общего оборота пари на исход встречи.

Отборочные на BLAST Bounty Winter 2026 проходят с 13 по 18 января. Основной этап стартует 22 января на Мальте. Фаворитом ивента, по оценкам аналитиков, будет Vitality, на чемпионство которой можно поставить с коэффициентом 3.10. Вероятность того, что трофей заберет Astralis, оценивается котировкой 50.00. На чемпионство Fnatic аналитики дают 170.0.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Фигуристы Дэвис и Смолкин показали лучший в карьере результат на чемпионате Европы
Фигуристы Дэвис и Смолкин показали лучший в карьере результат на чемпионате Европы
Новости
Ученик Тутберидзе выиграл историческое золото чемпионата Европы
Ученик Тутберидзе выиграл историческое золото чемпионата Европы
Новости
Аналитики назвали трех главных фавориток Australian Open 2026 года
Аналитики назвали трех главных фавориток Australian Open 2026 года
Новости
Янник Синнер защитит чемпионский титул на Australian Open – 2026, считают в PARI
Янник Синнер защитит чемпионский титул на Australian Open – 2026, считают в PARI
Новости
PARI Padel продолжает формировать комьюнити любителей падела
PARI Padel продолжает формировать комьюнити любителей падела
Новости
Пользователи PARI разошлись в выборе фаворита в дерби «Динамо» в КХЛ
Пользователи PARI разошлись в выборе фаворита в дерби «Динамо» в КХЛ
Новости
Клиенты PARI не сомневаются в победе «Баварии» над «Лейпцигом» в матче Бундеслиги
Клиенты PARI не сомневаются в победе «Баварии» над «Лейпцигом» в матче Бундеслиги
Новости
Теннис, Australian Open – 2026: полное расписание и результаты
Теннис, Australian Open – 2026: полное расписание и результаты
Новости
Эстонская фигуристка Петрыкина второй раз подряд выиграла чемпионат Европы
Эстонская фигуристка Петрыкина второй раз подряд выиграла чемпионат Европы
Новости
Дэвис и Смолкин вошли в топ-6 после ритм-танца на ЧЕ-2026, несмотря на казус
Дэвис и Смолкин вошли в топ-6 после ритм-танца на ЧЕ-2026, несмотря на казус
Новости

Новое