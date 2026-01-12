Клиенты PARI уверены в победе Astralis над Fnatic в отборочных на BLAST Bounty Winter 2026

13 января стартует отборочный этап турнира BLAST Bounty Winter 2026 по CS. В одном матчей первого раунда зрителей ждет противостояние Astralis и Fnatic. Серия в формате best-of-3 начнется в 19:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет Astralis. Датский клуб произвел две замены перед стартом нового сезона — команду покинули dev1ce и Magisk, а их место заняли phzy и ryu. Поставить на победу обновленной Astralis в своем дебютном матче можно с коэффициентом 1.60. На точный счет 2:0 в пользу датского клуба аналитики дают котировку 2.70. Коэффициент на состав HooXi с форой по раундам (-4.5) составляет 1.98, а с форой (-7.5) — 2.87. Вероятность того, что в грядущей серии будут три карты, оценивается коэффициентом 1.87. Обратный исход идет за 1.83.

Fnatic также изменила состав в начале года — на место blameF пришел maden. Поставить на победу коллектива можно с котировкой 2.35. Коэффициент на Fnatic с форой по картам (+1.5) составляет 1.40, а с форой (-1.5) — 4.50. Вероятность того, что новичок maden на первой карте сделает больше 15.5 фрагов, оценивается котировкой 1.92. Ставка на индивидуальный тотал раундов Fnatic в серии больше 26.5 доступна за 2.04.

Клиенты PARI также не сомневаются в успехе Astralis. На победу датчан приходится около 84% от общего оборота пари на исход встречи.

Отборочные на BLAST Bounty Winter 2026 проходят с 13 по 18 января. Основной этап стартует 22 января на Мальте. Фаворитом ивента, по оценкам аналитиков, будет Vitality, на чемпионство которой можно поставить с коэффициентом 3.10. Вероятность того, что трофей заберет Astralis, оценивается котировкой 50.00. На чемпионство Fnatic аналитики дают 170.0.