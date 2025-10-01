Фрибеты за реакции от БК PARI: ставь реакции и получай фрибеты

Букмекерская контора PARI каждую среду разыгрывает бездепозитные фрибеты. Номинал бонуса зависит от активности подписчиков Telegram-канала. С ростом количества реакций по итогам недели увеличивается размер фрибета.
Чтобы претендовать на фрибет, игроку нужно:
1. Зарегистрироваться в БК PARI.
2. Подписаться на Telegram-канал букмекера.
3. Нажать на кнопку «Хочу» под постом.
3. Ставить реакцию под записями.
По средам админ разыграет фрибеты между составляющими реакции пользователями. Бонус выдается из расчета 3 реакции = 1 рубль фрибета. Победителей объявят в отдельном посте на Telegram-канале конторы. Призеров определяют с помощью рандомайзера.
Все условия использования игроку сообщат с начислением бонуса. В личных сообщениях победителям расскажут, как забрать и использовать фрибет. Администратор канала укажет диапазон разрешенных коэффициентов, виды пари и сроки действия бесплатной ставки.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
—
Тип пари
Индивидуально
Минимальный коэффициент
Индивидуально
Размер отыгрыша
Индивидуально
Срок отыгрыша бонуса
Индивидуально
Срок окончания акции
08.10.2025
Акция обновляется по средам. Учитывается активность игроков за прошедшие 7 дней с момента последнего розыгрыша.
Плюсы
Минусы
|➕ Не нужен депозит
|➖ Индивидуальные размеры наград и условия использования
|➕ Регулярное проведение акции
|➕ Лояльные требования
Приятная и простая акция для пользователей букмекерской конторы PARI. Для получения фрибетов игроку нужны немного активности в Telegram-канале букмекера и много удачи. Розыгрыш проводится еженедельно, для участия не нужно пополнять счет или совершать ставки. Шансы на победу невысокие из-за количества подписчиков, но испытать удачу все-таки стоит.