Фрибеты за реакции от БК PARI: ставь реакции и получай фрибеты

Хочешь фрибет? Ставь лайк!

Букмекерская контора PARI каждую среду разыгрывает бездепозитные фрибеты. Номинал бонуса зависит от активности подписчиков Telegram-канала. С ростом количества реакций по итогам недели увеличивается размер фрибета. 

Как получить бонус от БК PARI за реакции в Telegram-канале

Свернуть

Чтобы претендовать на фрибет, игроку нужно:

1. Зарегистрироваться в БК PARI.

2. Подписаться на Telegram-канал букмекера.

3. Нажать на кнопку «Хочу» под постом. 

3. Ставить реакцию под записями.

По средам админ разыграет фрибеты между составляющими реакции пользователями. Бонус выдается из расчета 3 реакции = 1 рубль фрибета. Победителей объявят в отдельном посте на Telegram-канале конторы. Призеров определяют с помощью рандомайзера. 

Как отыграть бонус PARI за реакции в Telegram-канале

Свернуть

Все условия использования игроку сообщат с начислением бонуса. В личных сообщениях победителям расскажут, как забрать и использовать фрибет. Администратор канала укажет диапазон разрешенных коэффициентов, виды пари и сроки действия бесплатной ставки.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Winline

Свернуть

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

Минимальный депозит

Тип пари

Индивидуально

Минимальный коэффициент

Индивидуально

Размер отыгрыша

Индивидуально

Срок отыгрыша бонуса

Индивидуально

Срок окончания акции

08.10.2025

Акция обновляется по средам. Учитывается активность игроков за прошедшие 7 дней с момента последнего розыгрыша. 

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Не нужен депозит➖ Индивидуальные размеры наград и условия использования
➕ Регулярное проведение акции 
➕ Лояльные требования 

Заключение

Свернуть

Приятная и простая акция для пользователей букмекерской конторы PARI. Для получения фрибетов игроку нужны немного активности в Telegram-канале букмекера и много удачи. Розыгрыш проводится еженедельно, для участия не нужно пополнять счет или совершать ставки. Шансы на победу невысокие из-за количества подписчиков, но испытать удачу все-таки стоит. 

Валентин Васильев

Смотреть всё

