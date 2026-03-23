Фрибеты каждую неделю от БК БЕТ-М: до 25 000 рублей за ставки экспрессы и ординары

Букмекер «БЕТ-М» организует серию еженедельных турниров для своих клиентов. Призами выступают фрибеты до 25 000 рублей. Каждый участник накапливает очки, делая ставки и улучшая свое место в рейтинге.
Для участия в турнире BET-M игрокам необходимо выполнить несколько условий:
1. Открыть аккаунт в конторе.
2. Заключать пари типа ординар или экспресс с суммой не меньше 500 рублей и кэфом от 1.30.
3. Зарабатывать баллы за каждую ставку.
4. Повышать позиции в недельном рейтинге и бороться за фрибеты.
Турнир строится на накоплении очков за ставки. За ординар игрок зарабатывает 1 балл, за экспресс — 2 балла. Задача участника — попасть в топ-100 недели. Итог ставки на добавление очков не влияет.
Место
Фрибет
1
25 000 ₽
2
20 000 ₽
3
15 000 ₽
4
10 000 ₽
5
8000 ₽
6-7
6000 ₽
8-10
5000 ₽
11-20
4000 ₽
21-30
3000 ₽
31-50
2000 ₽
51-70
1000 ₽
71-100
500 ₽
Фрибет BET-M необходимо использовать в течение 1 недели после выдачи. Применять его можно на все форматы пари, кроме систем. Итоговые коэффициенты должны находиться в пределах 1.10-3.50.
Ознакомиться с условиями участия в акции «БЕТ-М» можно в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
25 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.10
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
08.06.2026 (11:59 МСК)
Когда несколько игроков имеют одинаковое количество баллов, приз распределяется между ними в равных частях.
Плюсы
Минусы
|➕ Каждый понедельник начинается новая гонка за фрибетами
|➖ Нужна высокая ставочная активность
|➕ Правила начисления баллов просты и понятны
BET-M предлагает регулярный турнир, в котором лидеры определяются по объему пари. Экспрессы дают дополнительные очки и ускоряют продвижение по таблице лидеров. Каждые 7 дней начинается новый турнир с нуля.