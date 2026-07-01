Турнир победителей BetRace от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей

Чтобы побороться за призы в рамках этапа BetRace, выполните следующие действия:

1. Зарегистрируйтесь в БК Winline, если ранее не были ее клиентом.

2. Выберите «Турнир победителей».

3. Подтвердите участие, ознакомившись с правилами акции.

4. Делайте ставки на любые спортивные события и выигрывайте их.

Каждое победное пари приносит очки в турнирный зачет. Здесь нет требований к минимальному коэффициенту или сумме ставки. Победителями выйдут 1000 игроков с наибольшим количеством баллов. Букмекер распределит среди них фрибеты от 500 до 250 000 рублей.

Как отыграть бонус Winline до 250 000 рублей в рамках акции Турнир победителей

Полученный фрибет остается активным 30 дней, торопиться беттору не придется. Бонус подойдет для ординаров и экспрессов, если итоговый коэффициент находится в диапазоне от 1.01 до 10.00.