Турнир победителей BetRace от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей

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БК Winline продолжает серию BetRace новым этапом — «Турниром победителей» с общим призовым фондом 3 000 000 рублей. Организаторы наградят 1000 самых результативных игроков. Обладатель первого места получит главный приз — фрибет номиналом 250 000 рублей.
Чтобы побороться за призы в рамках этапа BetRace, выполните следующие действия:
1. Зарегистрируйтесь в БК Winline, если ранее не были ее клиентом.
2. Выберите «Турнир победителей».
3. Подтвердите участие, ознакомившись с правилами акции.
4. Делайте ставки на любые спортивные события и выигрывайте их.
Каждое победное пари приносит очки в турнирный зачет. Здесь нет требований к минимальному коэффициенту или сумме ставки. Победителями выйдут 1000 игроков с наибольшим количеством баллов. Букмекер распределит среди них фрибеты от 500 до 250 000 рублей.
Как отыграть бонус Winline до 250 000 рублей в рамках акции Турнир победителей
Полученный фрибет остается активным 30 дней, торопиться беттору не придется. Бонус подойдет для ординаров и экспрессов, если итоговый коэффициент находится в диапазоне от 1.01 до 10.00.
Самые важные ограничения представлены в одной таблице.
Максимальный размер бонуса
250 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
13.07.2026 (09:59 МСК)
Для участия подходят ставки на любые спортивные события.
Плюсы
Минусы
|➕ Один из крупнейших призовых фондов в серии BetRace — 3 000 000 рублей
|➖ Проигранные ставки очков не приносят
|➕ Нет требований к коэффициенту и сумме ставки
«Турнир победителей» продолжает серию BetRace и предлагает клиентам простые и понятные правила: выиграл пари — заработал очки. В зачет идет любая успешная ставка независимо от вида спорта, кэфа или суммы. Это делает турнир доступным как для новых клиентов Winline, так и для опытных бетторов с большими оборотами.