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Турнир победителей BetRace от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей

Обновлено:
до 250 000 ₽
Бонус
10 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Каждая выигрышная ставка работает на общий зачет!

Полное содержание

  • Как получить фрибет БК Winline до 250 000 рублей за победные пари на спорт
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 250 000 рублей от Winline
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК Winline продолжает серию BetRace новым этапом — «Турниром победителей» с общим призовым фондом 3 000 000 рублей. Организаторы наградят 1000 самых результативных игроков. Обладатель первого места получит главный приз — фрибет номиналом 250 000 рублей. 

Как получить фрибет БК Winline до 250 000 рублей за победные пари на спорт

Чтобы побороться за призы в рамках этапа BetRace, выполните следующие действия:

1. Зарегистрируйтесь в БК Winline, если ранее не были ее клиентом.

2. Выберите «Турнир победителей».

3. Подтвердите участие, ознакомившись с правилами акции.

4. Делайте ставки на любые спортивные события и выигрывайте их. 

Каждое победное пари приносит очки в турнирный зачет. Здесь нет требований к минимальному коэффициенту или сумме ставки. Победителями выйдут 1000 игроков с наибольшим количеством баллов. Букмекер распределит среди них фрибеты от 500 до 250 000 рублей.

Как отыграть бонус Winline до 250 000 рублей в рамках акции Турнир победителей

Полученный фрибет остается активным 30 дней, торопиться беттору не придется. Бонус подойдет для ординаров и экспрессов, если итоговый коэффициент находится в диапазоне от 1.01 до 10.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 250 000 рублей от Winline

Самые важные ограничения представлены в одной таблице.

Максимальный размер бонуса

250 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

13.07.2026 (09:59 МСК)

Для участия подходят ставки на любые спортивные события.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Один из крупнейших призовых фондов в серии BetRace — 3 000 000 рублей➖ Проигранные ставки очков не приносят
➕ Нет требований к коэффициенту и сумме ставки 

Заключение

«Турнир победителей» продолжает серию BetRace и предлагает клиентам простые и понятные правила: выиграл пари — заработал очки. В зачет идет любая успешная ставка независимо от вида спорта, кэфа или суммы. Это делает турнир доступным как для новых клиентов Winline, так и для опытных бетторов с большими оборотами.

Валентин Васильев

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