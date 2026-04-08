Fonpass: Сезон 17 от БК Фонбет: фрибеты до 25 000 рублей и скины за выполнение заданий

В очередном сезоне Fonpass от букмекера «Фонбет» поклонникам киберспортивных дисциплин CS2 и Dota 2 доступна система заданий с накоплением баллов. За активность в катках и оформление ставок участники открывают тайники с ценными внутриигровыми предметами и бонусами. При завершении цепочки из 15 этапов игрок гарантированно получает фрибет на 5000 рублей.
Участие в программе строится через прохождение ряда последовательных стадий:
1. Открыть учетную запись в «Фонбет», если пользователь еще не зарегистрирован.
2. Зайти на страницу интерактива Fonpass и запустить участие.
3. Выполнять задания, зарабатывать баллы и открывать доступ к наградам.
В процессе участник получает поинты, которые можно обменивать на игровые предметы и фрибеты. Достигнув отметки в 30 000 очков, игрок гарантированно получает фрибет на 5000 рублей и шанс выиграть 1 из скинов.
Итоги розыгрыша будут сообщены участникам на протяжении 2 недель. При отсутствии возможности передать скин победителю начисляется фрибет на 25 000 рублей.
Примеры активностей, за которые начисляются поинты:
Система поинтов работает только в рамках действующего сезона и не переносится на следующий. По завершении этапа происходит полный сброс накопленных баллов, уровней и наград. Каждый новый сезон начинается с чистого листа.
Фонпасс предлагает 15 сундуков со скинами Dota 2 и CS2. В каждой шкатулке спрятано 8 предметов различной редкости. Содержимое тайников может меняться, поэтому проверяйте апдейты.
Бонусный фрибет можно применить в рамках одиночной ставки с коэффициентом не выше 10.00. Он активен в течение 7 дней после попадания на счет.
Главные сведения об участии отражены в табличном формате.
Максимальный размер бонуса
25 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
02.05.2025 (11:59 МСК)
Для выдачи награды требуется связать аккаунт Steam с промостраницей и указать tradelink.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Сочетание игрового процесса и ставок
|➖ Требует регулярной активности
|➕ Широкий пул наград, включающий фрибеты, редкие скины и внутриигровые предметы
Чтобы получить главные призы, пользователям необходимо совмещать выполнение заданий с размещением ставок, поскольку одной активности в Dota 2 и CS2 недостаточно. Каждый уровень открывает новые награды. Важно успеть обменять коины на вознаграждения до дедлайна.