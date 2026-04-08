Fonpass: Сезон 17 от БК Фонбет: фрибеты до 25 000 рублей и скины за выполнение заданий

Участие в программе строится через прохождение ряда последовательных стадий:

1. Открыть учетную запись в «Фонбет», если пользователь еще не зарегистрирован.

2. Зайти на страницу интерактива Fonpass и запустить участие.

3. Выполнять задания, зарабатывать баллы и открывать доступ к наградам.

В процессе участник получает поинты, которые можно обменивать на игровые предметы и фрибеты. Достигнув отметки в 30 000 очков, игрок гарантированно получает фрибет на 5000 рублей и шанс выиграть 1 из скинов.

Итоги розыгрыша будут сообщены участникам на протяжении 2 недель. При отсутствии возможности передать скин победителю начисляется фрибет на 25 000 рублей.

Примеры активностей, за которые начисляются поинты:

Оформление купона от 200 рублей на PGL Bucharest — 50 поинтов.

Оборот пари на сумму 500 рублей — 50 поинтов.

Выигрышная ставка с кэфом от 2.00 — 150 поинтов.

Сформировать экспресс — 250 поинтов.

Пополнение баланса на 300 рублей — 100 поинтов.

Система поинтов работает только в рамках действующего сезона и не переносится на следующий. По завершении этапа происходит полный сброс накопленных баллов, уровней и наград. Каждый новый сезон начинается с чистого листа.

Фонпасс предлагает 15 сундуков со скинами Dota 2 и CS2. В каждой шкатулке спрятано 8 предметов различной редкости. Содержимое тайников может меняться, поэтому проверяйте апдейты.