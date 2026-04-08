Fonpass: Сезон 17 от БК Фонбет: фрибеты до 25 000 рублей и скины за выполнение заданий

Новый уровень киберспортивных эмоций!

В очередном сезоне Fonpass от букмекера «Фонбет» поклонникам киберспортивных дисциплин CS2 и Dota 2 доступна система заданий с накоплением баллов. За активность в катках и оформление ставок участники открывают тайники с ценными внутриигровыми предметами и бонусами. При завершении цепочки из 15 этапов игрок гарантированно получает фрибет на 5000 рублей.

Как получить бонус БК Фонбет до 25 000 рублей за участие в промоакции Fonpass: Сезон 17

Участие в программе строится через прохождение ряда последовательных стадий:

1. Открыть учетную запись в «Фонбет», если пользователь еще не зарегистрирован.

2. Зайти на страницу интерактива Fonpass и запустить участие.

3. Выполнять задания, зарабатывать баллы и открывать доступ к наградам.

В процессе участник получает поинты, которые можно обменивать на игровые предметы и фрибеты. Достигнув отметки в 30 000 очков, игрок гарантированно получает фрибет на 5000 рублей и шанс выиграть 1 из скинов. 

Итоги розыгрыша будут сообщены участникам на протяжении 2 недель. При отсутствии возможности передать скин победителю начисляется фрибет на 25 000 рублей.

Примеры активностей, за которые начисляются поинты:

  • Оформление купона от 200 рублей на PGL Bucharest — 50 поинтов.
  • Оборот пари на сумму 500 рублей — 50 поинтов.
  • Выигрышная ставка с кэфом от 2.00 — 150 поинтов.
  • Сформировать экспресс — 250 поинтов.
  • Пополнение баланса на 300 рублей — 100 поинтов.

Система поинтов работает только в рамках действующего сезона и не переносится на следующий. По завершении этапа происходит полный сброс накопленных баллов, уровней и наград. Каждый новый сезон начинается с чистого листа.

Фонпасс предлагает 15 сундуков со скинами Dota 2 и CS2. В каждой шкатулке спрятано 8 предметов различной редкости. Содержимое тайников может меняться, поэтому проверяйте апдейты.

Как отыграть бонус Фонбет до 25 000 рублей в рамках Fonpass

Бонусный фрибет можно применить в рамках одиночной ставки с коэффициентом не выше 10.00. Он активен в течение 7 дней после попадания на счет.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 25 000 рублей от Фонбет

Главные сведения об участии отражены в табличном формате.

Максимальный размер бонуса

25 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

02.05.2025 (11:59 МСК)

Для выдачи награды требуется связать аккаунт Steam с промостраницей и указать tradelink.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Сочетание игрового процесса и ставок➖ Требует регулярной активности 
➕ Широкий пул наград, включающий фрибеты, редкие скины и внутриигровые предметы 

Заключение

Чтобы получить главные призы, пользователям необходимо совмещать выполнение заданий с размещением ставок, поскольку одной активности в Dota 2 и CS2 недостаточно. Каждый уровень открывает новые награды. Важно успеть обменять коины на вознаграждения до дедлайна.

Валентин Васильев

