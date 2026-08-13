Фрибет в приложении от БК Марафон: 500 рублей за депозит и ставки
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Букмекерская контора «Марафон» запустила акцию «Фрибет в приложении». Бонус номиналом 500 рублей доступен всем, кто готов пополнить счет и оформить пари на сумму 1500 рублей через мобильный софт оператора.
Как получить бонус от БК Марафон на 500 рублей по промо Фрибет в приложении
Чтобы претендовать на бонус, необходимо выполнить следующую последовательность действий:
- Пройти регистрацию в БК «Марафон».
- Открыть раздел действующих акций, найти «Фрибет в приложении» и нажать «Участвовать».
- Внести депозит на сумму от 500 рублей.
- Оформить 1 или несколько ставок суммарным объемом от 1500 рублей.
Коэффициент каждого события — не ниже 1.50. Ограничений по видам спорта нет. Весь путь — от подтверждения участия до заключения квалификационных пари — должен проходить строго внутри мобильного приложения «Марафона». В веб-версии или через сайт условия не засчитываются. На выполнение оборота отводится 7 дней с момента пополнения счета.
Как отыграть фрибет БК Марафон на 500 рублей за депозит и ставки в приложении
После зачисления бонуса на его реализацию отводится 7 дней. Фрибет ставится целиком 1 одиночным пари на любое событие. Коэффициент выбранного исхода не должен превышать 4.00.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 500 рублей от БК Марафон
Ниже собрана информация об основных требованиях букмекера.
Максимальный размер бонуса
500 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша
7 дней
Срок окончания акции
31.12.2027 (23:59 МСК)
Обратите внимание, что это предложение взаимоисключающее с приветственным бонусом до 5000 рублей. Игроку доступна только 1 из 2 программ.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Невысокий порог входа по депозиту
|➖ Участие предусмотрено только через приложение
|➕ Можно дробить оборот на несколько ставок
|➖ Нельзя совмещать с приветственным бонусом до 5000 ₽
Заключение
Если вы привыкли ставить через смартфон и не хотите рисковать большой суммой, эта акция может оказаться удобным вариантом. Порог пополнения установлен на уровне 500 рублей, а минимальный кэф — 1.50. Бонусная программа будет актуальной для игроков с любым уровнем опыта.