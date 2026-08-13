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Фрибет в приложении от БК Марафон: 500 рублей за депозит и ставки

Обновлено:
500 ₽
Бонус
504 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
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Букмекерская контора «Марафон» запустила акцию «Фрибет в приложении». Бонус номиналом 500 рублей доступен всем, кто готов пополнить счет и оформить пари на сумму 1500 рублей через мобильный софт оператора.

Как получить бонус от БК Марафон на 500 рублей по промо Фрибет в приложении

Чтобы претендовать на бонус, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

  1. Пройти регистрацию в БК «Марафон».
  2. Открыть раздел действующих акций, найти «Фрибет в приложении» и нажать «Участвовать».
  3. Внести депозит на сумму от 500 рублей.
  4. Оформить 1 или несколько ставок суммарным объемом от 1500 рублей.

Коэффициент каждого события — не ниже 1.50. Ограничений по видам спорта нет. Весь путь — от подтверждения участия до заключения квалификационных пари — должен проходить строго внутри мобильного приложения «Марафона». В веб-версии или через сайт условия не засчитываются. На выполнение оборота отводится 7 дней с момента пополнения счета. 

Как отыграть фрибет БК Марафон на 500 рублей за депозит и ставки в приложении

После зачисления бонуса на его реализацию отводится 7 дней. Фрибет ставится целиком 1 одиночным пари на любое событие. Коэффициент выбранного исхода не должен превышать 4.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 500 рублей от БК Марафон

Ниже собрана информация об основных требованиях букмекера.

Максимальный размер бонуса

500 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша

7 дней

Срок окончания акции

31.12.2027 (23:59 МСК)

Обратите внимание, что это предложение взаимоисключающее с приветственным бонусом до 5000 рублей. Игроку доступна только 1 из 2 программ.

Преимущества и недостатки

Плюсы

Минусы

➕ Невысокий порог входа по депозиту➖ Участие предусмотрено только через приложение
➕ Можно дробить оборот на несколько ставок➖ Нельзя совмещать с приветственным бонусом до 5000 ₽

Заключение

Если вы привыкли ставить через смартфон и не хотите рисковать большой суммой, эта акция может оказаться удобным вариантом. Порог пополнения установлен на уровне 500 рублей, а минимальный кэф — 1.50. Бонусная программа будет актуальной для игроков с любым уровнем опыта.

Валентин Васильев

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