Фрибет в приложении от БК Марафон: 500 рублей за депозит и ставки

Чтобы претендовать на бонус, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

Пройти регистрацию в БК «Марафон». Открыть раздел действующих акций, найти «Фрибет в приложении» и нажать «Участвовать». Внести депозит на сумму от 500 рублей. Оформить 1 или несколько ставок суммарным объемом от 1500 рублей.

Коэффициент каждого события — не ниже 1.50. Ограничений по видам спорта нет. Весь путь — от подтверждения участия до заключения квалификационных пари — должен проходить строго внутри мобильного приложения «Марафона». В веб-версии или через сайт условия не засчитываются. На выполнение оборота отводится 7 дней с момента пополнения счета.