Фрибет БЕТ-М до 3000 рублей за регистрацию и депозиты

Каждый полученный фрибет хранится в течение 7 дней. За это время его необходимо проставить ординаром или экспрессом с совокупным коэффициентом 1.10-2.50. Допускаются любые виды ставок из спортивной линии. В акции не участвуют матчи из раздела «Игры 24/7».