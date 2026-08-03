Фрибет БЕТ-М до 3000 рублей за регистрацию и депозиты
Полное содержание
Букмекерская контора «БЕТ-М» выдает новым игрокам 3 фрибета по 1000 рублей каждый. Для участия нужно зарегистрироваться в БК, внести от 1000 рублей и сделать квалификационное пари.
Как получить приветственный фрибет БЕТ-М до 3000 рублей
Для участия в приветственном бонусе букмекерской конторы игроку необходимо выполнить следующий порядок действий:
1. Зарегистрироваться через приложение или официальный сайт оператора.
2. Внести одним платежом от 1000 рублей.
3. Сделать первую ставку от 1000 рублей на коэффициент от 1.50.
4. Активировать и использовать приветственный фрибет «БЕТ-М».
5. Дважды повторить пункты 2 и 3.
Пользователь получит 3 купона на бесплатную ставку по 1000 рублей каждый. Букмекерская контора не регламентирует виды спорта в квалификационном пари — вы можете играть на любых рынках.
Как отыграть приветственный бонус БЕТ-М до 3000 рублей
Каждый полученный фрибет хранится в течение 7 дней. За это время его необходимо проставить ординаром или экспрессом с совокупным коэффициентом 1.10-2.50. Допускаются любые виды ставок из спортивной линии. В акции не участвуют матчи из раздела «Игры 24/7».
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от БЕТ-М
Мы собрали подробные условия приветственного бонуса BET-M в одной таблице.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.10
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
30.11.2026 (12:00 МСК)
Участвовать в акции можно только один раз.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Букмекер не ограничивает игроков выбором спортивного события из линии
|➖ Максимальный коэффициент отыгрыша — 2.50
|➕ Начисляется 3 купона
Заключение
Обновленный приветственный бонус BET-M — удобное предложение для новичков. Букмекер не устанавливает больших вейджеров, поэтому участвовать в акции комфортно даже пользователям с небольшим ставочным опытом. Игроку придется приложить минимум усилий, но за них БК выдаст внушительный бонус.