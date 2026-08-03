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Фрибет БЕТ-М до 3000 рублей за регистрацию и депозиты

Обновлено:
до 3000 ₽
Бонус
118 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.1
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Обновленная приветственная акция с простыми условиями!
  • Как получить приветственный фрибет БЕТ-М до 3000 рублей
  • Как отыграть приветственный бонус БЕТ-М до 3000 рублей
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от БЕТ-М
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора «БЕТ-М» выдает новым игрокам 3 фрибета по 1000 рублей каждый. Для участия нужно зарегистрироваться в БК, внести от 1000 рублей и сделать квалификационное пари.

Как получить приветственный фрибет БЕТ-М до 3000 рублей

Для участия в приветственном бонусе букмекерской конторы игроку необходимо выполнить следующий порядок действий:

1. Зарегистрироваться через приложение или официальный сайт оператора.

2. Внести одним платежом от 1000 рублей.

3. Сделать первую ставку от 1000 рублей на коэффициент от 1.50.

4. Активировать и использовать приветственный фрибет «БЕТ-М».

5. Дважды повторить пункты 2 и 3. 

Пользователь получит 3 купона на бесплатную ставку по 1000 рублей каждый. Букмекерская контора не регламентирует виды спорта в квалификационном пари — вы можете играть на любых рынках.

Как отыграть приветственный бонус БЕТ-М до 3000 рублей

Каждый полученный фрибет хранится в течение 7 дней. За это время его необходимо проставить ординаром или экспрессом с совокупным коэффициентом 1.10-2.50. Допускаются любые виды ставок из спортивной линии. В акции не участвуют матчи из раздела «Игры 24/7».

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от БЕТ-М

Мы собрали подробные условия приветственного бонуса BET-M в одной таблице.

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.10

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

30.11.2026 (12:00 МСК)

Участвовать в акции можно только один раз.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Букмекер не ограничивает игроков выбором спортивного события из линии➖ Максимальный коэффициент отыгрыша — 2.50
➕ Начисляется 3 купона 

Заключение

Обновленный приветственный бонус BET-M — удобное предложение для новичков. Букмекер не устанавливает больших вейджеров, поэтому участвовать в акции комфортно даже пользователям с небольшим ставочным опытом. Игроку придется приложить минимум усилий, но за них БК выдаст внушительный бонус.

Валентин Васильев

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