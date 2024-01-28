Фрибеты от «Олимпа»: до 1 000 рублей для ставок на быстрые игры

Партнерский проект
Легальный российский букмекер «Олимп» поощряет новых игроков 20 фрибетами по 50 рублей для игры в разделе «Ставки 24/7» (нарды, буллиты, дартс, спортивный бридж и интерактивный бокс).
Новинка среди быстрых игр — «Краш-бокс». В ней надо делать ставку на то, что боксер ударит по груше с силой более 400 кгс. Перед каждым новым раундом запускается таймер, который отсчитывает время до сигнала боксеру для удара. За этот отрезок у игрока есть возможность продать ставку, а коэффициент будет расти с каждой секундой.
Максимальное время таймера — 30 секунд. Те ставки, которые не были проданы, букмекер рассчитывает с коэффициентом 100,00 в зависимости от итоговых показателей удара боксера.
При выполнении указанного выше алгоритма новый клиент получит 20 фрибетов, номинал каждого — 50 рублей. Активировать их можно через кнопку «Забрать бонус» на странице акции в течение 14 дней.
Фрибеты работают только с игрой «Краш-бокс» и другими активностями в разделе «Ставки 24/7». Использовать бонусы можно на ставках с коэффициентами от 1,50 до 5,00. При победе пользователь получит сумму выигрыша за вычетом номинала фрибета. Общая сумма выигрыша по итогам использования всех бонусов не может превышать 50 000 рублей.
Важно подчеркнуть, что выигранные средства поступают на специальный бонусный счет. Чтобы перевести деньги на основной счет, необходимо в течение 14 дней их отыграть. Для этого требуется заключить ставки с коэффициентом не ниже 1,50 в 20-кратном размере от суммы выигрыша в разделе «Ставки 24/7». При выполнении этих условий активируется кнопка «Забрать», которой средства переводятся с бонусного счета на основной.
+ Прозрачные и понятные правила акции.
+ Бесплатную ставку можно использовать для заключения пари на любые события в разделе “Быстрые игры”.
- Подарок букмекера положен только новым клиентам конторы.
- Ограничение по коэффициенту бесплатной ставки.
- Непростые условия по отыгрышу бонуса.
Неплохое предложение для любителей быстрых игр, где результата не нужно ждать часами. Но сразу предупреждаем: от получения бонуса Олимп бет фрибет, до вывода выигрыша придется пройти непростой путь. Трезво оценивайте свои силы.
Партнерский проект