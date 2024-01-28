Фрибеты от «Олимпа»: до 1 000 рублей для ставок на быстрые игры

Легальный российский букмекер «Олимп» поощряет новых игроков 20 фрибетами по 50 рублей для игры в разделе «Ставки 24/7» (нарды, буллиты, дартс, спортивный бридж и интерактивный бокс).

Новинка среди быстрых игр — «Краш-бокс». В ней надо делать ставку на то, что боксер ударит по груше с силой более 400 кгс. Перед каждым новым раундом запускается таймер, который отсчитывает время до сигнала боксеру для удара. За этот отрезок у игрока есть возможность продать ставку, а коэффициент будет расти с каждой секундой.

Максимальное время таймера — 30 секунд. Те ставки, которые не были проданы, букмекер рассчитывает с коэффициентом 100,00 в зависимости от итоговых показателей удара боксера.