Промокод от Олимпбет на сумму до 100 500 рублей за депозит и первую ставку

Фрибет не начислят при ошибке в промокоде. Поэтому рекомендуем переходить по нашей ссылке . Код сгенерируется автоматически, вам не придется писать его вручную.

Нужно соблюсти условия по размерам первого депозита. Он должен быть от 1000 рублей. Если внести меньшую сумму, бонус не дадут.

Страховка ставки не начисляется на пари с возвратом, поэтому на целые и азиатские тоталы и форы лучше не ставить. БК может рассчитать ставку кэфом 1.00, а вы не получите фрибет. Также первое пари нельзя делать на игры из раздела «Ставки 24/7».

Этот бонус не суммируется с другой приветственной акцией букмекера. Если вы уже получили фрибет до 10 000 рублей, участвовать в этом промо нельзя.