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14 февраля 8:26ГлавнаяБонусы
БК Олимп
Фрибеты за депозит

Бонус Олимпбет на сумму до 100 500 рублей за депозит и первую ставку

Бонус 100 500 рублей за регистрацию и первую ставку
Валентин Васильев
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БК «Олимпбет» предлагает новичкам двойной фрибет до 100 500 рублей. Для участия в акции нужны регистрация, подтверждение личности, первый депозит и ставка.

Как получить фрибет Олимпбет до 100 500 рублей

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Чтобы получить бонус, требуется:

1. Загрузить приложение «Олимпбет» на телефон.

2. Нажать «Зарегистрироваться».

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3. Написать телефон, подтвердить совершеннолетие, щелкнуть на «Продолжить».

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4. Ввести шестизначный код из СМС.

5. Указать дату рождения и адрес электронной почты.

6. Согласиться с обработкой персональных данных.

7. Нажать на «Зарегистрироваться».

8. Подтвердить личность любым удобным способом.

9. Внести от 1000 рублей одним платежом.

10. Заключить ординар или экспресс с любым коэффициентом.

Фрибет в 500 рублей поступит сразу после депозита. Оставшуюся часть «Олимпбет» начислит при проигрыше первого пари. Контора компенсирует 100% потерь до суммы в 100 000 рублей.

Как отыграть бонус Олимпбет до 100 500 рублей

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Первый бонус можно отыграть только в мобильном приложении. Его нужно проставить ординаром или экспрессом. Минимальный коэффициент купона — 2.00. Фрибет активен 60 суток.

Бонус до 100 000 рублей проставляется ординаром или экспрессом с кэфом от 10.00. Его разрешается использовать в течение 7 суток.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса Олимпбет

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При заходе ставки по любому из фрибетов контора начисляет на счет не чистый выигрыш, а размер выданного бонуса. Чтобы забрать эти деньги, вам нужно отыграть 50% от полученных средств. БК учитывает любые пари с коэффициентом от 1.50. 

Далее для вывода следует:

  1. Авторизоваться на сайте или в приложении.
  2. Нажать на меню, расположенное в правом нижнем углу экрана.
  3. Выбрать «Вывести».
  4. Отметить способ и прописать сумму.
  5. Подтвердить платеж кодом из СМС.

БК выводит деньги на привязанные средства платежа. Для снятия пользователям доступны банковские карты, кошелек ЦУПИС и другие варианты.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 100 500 рублей от БК Олимпбет

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Максимальный размер бонуса

100 500 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01 —для ставки 

2.00 — для 1 фрибета 

10.00 — для 2 фрибета

Размер отыгрыша

50% от бонуса для вывода

Срок отыгрыша бонуса

60 дней — для фрибета 500 ₽, 

7 дней — для страховки до 100 000 ₽

Срок действия 

31.12.2025 (23:59)

Участвовать в акции могут только совершеннолетние. 

Личный опыт эксперта при использовании бонуса до 100 500 рублей от БК Олимпбет

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Отличный бонус для новичков и тех, кто готов «заряжать» крупные суммы. Первый фрибет действует 60 дней — времени выбрать матч хватит с запасом. БК не ограничивает минимальный коэффициент для исходов в экспрессе. Можно добавить в билет одни «верняки» с кэфом 1.10 и повысить шансы на успешный отыгрыш. 

Единственный серьезный минус — высокий коэффициент для использования второго фрибета. Пари от 10.00 заходят редко. Шансы на успешный отыгрыш небольшие. 

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от Олимпбет

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Фрибет не начислят при ошибке в промокоде. Поэтому рекомендуем переходить по нашей ссылке. Код сгенерируется автоматически, вам не придется писать его вручную.

Нужно соблюсти условия по размерам первого депозита. Он должен быть от 1000 рублей. Если внести меньшую сумму, бонус не дадут.

Страховка ставки не начисляется на пари с возвратом, поэтому на целые и азиатские тоталы и форы лучше не ставить. БК может рассчитать ставку кэфом 1.00, а вы не получите фрибет. Также первое пари нельзя делать на игры из раздела «Ставки 24/7».

Этот бонус не суммируется с другой приветственной акцией букмекера. Если вы уже получили фрибет до 10 000 рублей, участвовать в этом промо нельзя. 

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Двойной бонус➖ Доступен только для новых игроков
➕ Для получения первого фрибета нужно только пополнение ➖ Нужен депозит
➕ Есть возможность подстраховать пари➖ Второй фрибет необходимо отыграть на ординарах и экспрессах с коэффициентом 10.00. 

Сравнение бонуса Олимпбет до 100 500 рублей с промокодами других БК

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Ознакомимся с акциями других БК:

Условия

Fonbet

PARI

Winline

Промокод

VED25

VED25

VED25

Максимальный размер бонуса

15 000 ₽

25 000 ₽

3000 ₽

Минимальный коэффициент

1.01

1.70

1.30

Срок действия

7 дней

14 дней

30 дней

Минимальный депозит

Нет

100 ₽

500 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Это хороший вариант для новичков и более опытных игроков. Бонус подходит осторожным клиентам, которые не спешат рисковать. Акция дает шанс на ошибку и исправление ситуации в случае проигрыша.

 

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