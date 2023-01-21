Акция БК «Олимп» — 100% бонус на экспресс-ставки

Партнерский проект
Легальный российский букмекер «Олимп» предлагает посетителям нашего проекта особый бонус - до 100% от суммы выигрышного экспресса.
Тут всё просто. Для участия в акции достаточно зарегистрироваться или авторизоваться (если уже есть аккаунт в БК) на официальном сайте «Олимпа», а также пройти процедуру верификации, обязательную во всех легальных конторах. А дальше делаете ставки типа экспресс. Главное условие: суммарный коэффициент пари должен быть не ниже 2,50. Размер бонуса зависит от количества событий в купоне и может составлять от 2 до 100% от суммы выигрыша:
За победу в супердлинном экспрессе (не менее 11 событий с минимальным кэфом 1,30 на каждое событие) «Олимп» поощрит повышенным процентом:
+ В акции могут участвовать как новички, так и бетторы со стажем - ограничений нет.
+ Бонус не требует отыгрыша.
+ Делать пари можно на любые виды спорта.
- Бонус не распространяется на лайв-ставки.
Отличное предложение для любителей экспрессов. Играешь в обычном режиме, а бонусы капают - без каких-либо дополнительных условий, кроме общего коэффициента (минимум 2,5).
Партнерский проект