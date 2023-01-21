Акция БК «Олимп» — 100% бонус на экспресс-ставки

Тут всё просто. Для участия в акции достаточно зарегистрироваться или авторизоваться (если уже есть аккаунт в БК) на официальном сайте «Олимпа» , а также пройти процедуру верификации, обязательную во всех легальных конторах. А дальше делаете ставки типа экспресс. Главное условие: суммарный коэффициент пари должен быть не ниже 2,50. Размер бонуса зависит от количества событий в купоне и может составлять от 2 до 100% от суммы выигрыша:

2 события — бонус 2% от размера выигрыша;

3 события — бонус 3% от размера выигрыша;

4 события — бонус 4% от размера выигрыша;

5 событий — бонус 5% от размера выигрыша;

6 событий — бонус 6% от размера выигрыша;

7 событий — бонус 7% от размера выигрыша;

8 событий — бонус 8% от размера выигрыша;

9 событий — бонус 9% от размера выигрыша;

10 событий — бонус 10% от размера выигрыша.

За победу в супердлинном экспрессе (не менее 11 событий с минимальным кэфом 1,30 на каждое событие) «Олимп» поощрит повышенным процентом:

11 событий — бонус 15% от размера выигрыша;

12 событий — бонус 20% от размера выигрыша;

13 событий — бонус 30% от размера выигрыша;

14 событий — бонус 40% от размера выигрыша;

15 событий — бонус 50% от размера выигрыша;

16 событий — бонус 60% от размера выигрыша;

17 событий — бонус 70% от размера выигрыша;

18 событий — бонус 80% от размера выигрыша;

19 событий — бонус 90% от размера выигрыша;

20 событий — бонус 100% от размера выигрыша.

Вывод средств в БК «Олимп» – все способы