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21 января 5:55ГлавнаяБонусы
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Акция БК «Олимп» — 100% бонус на экспресс-ставки

Чем больше событий, тем выше бонус!
Валентин Васильев
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Легальный российский букмекер «Олимп» предлагает посетителям нашего проекта особый бонус - до 100% от суммы выигрышного экспресса.

Как получить бонус?

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Тут всё просто. Для участия в акции достаточно зарегистрироваться или авторизоваться (если уже есть аккаунт в БК) на  официальном сайте «Олимпа», а также пройти процедуру верификации, обязательную во всех легальных конторах. А дальше делаете ставки типа экспресс. Главное условие: суммарный коэффициент пари должен быть не ниже 2,50. Размер бонуса зависит от количества событий в купоне и может составлять от 2 до 100% от суммы выигрыша:

  • 2 события — бонус 2% от размера выигрыша;
  • 3 события — бонус 3% от размера выигрыша;
  • 4 события — бонус 4% от размера выигрыша;
  • 5 событий — бонус 5% от размера выигрыша;
  • 6 событий — бонус 6% от размера выигрыша;
  • 7 событий — бонус 7% от размера выигрыша;
  • 8 событий — бонус 8% от размера выигрыша;
  • 9 событий — бонус 9% от размера выигрыша;
  • 10 событий — бонус 10% от размера выигрыша.

За победу в супердлинном экспрессе (не менее 11 событий с минимальным кэфом 1,30 на каждое событие) «Олимп» поощрит повышенным процентом:

  • 11 событий — бонус 15% от размера выигрыша;
  • 12 событий — бонус 20% от размера выигрыша;
  • 13 событий — бонус 30% от размера выигрыша;
  • 14 событий — бонус 40% от размера выигрыша;
  • 15 событий — бонус 50% от размера выигрыша;
  • 16 событий — бонус 60% от размера выигрыша;
  • 17 событий — бонус 70% от размера выигрыша;
  • 18 событий — бонус 80% от размера выигрыша;
  • 19 событий — бонус 90% от размера выигрыша;
  • 20 событий — бонус 100% от размера выигрыша.

Вывод средств в БК «Олимп» – все способы

Плюсы и минусы

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+ В акции могут участвовать как новички, так и бетторы со стажем - ограничений нет.
+ Бонус не требует отыгрыша.
+ Делать пари можно на любые виды спорта.

- Бонус не распространяется на лайв-ставки.

Заключение

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Отличное предложение для любителей экспрессов. Играешь в обычном режиме, а бонусы капают - без каких-либо дополнительных условий, кроме общего коэффициента (минимум 2,5).

Обзор букмекерской конторы «Олимп»

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