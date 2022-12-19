Вывод средств в БК «Олимп» – все способы

Заключение пари и финансовые операции доступны для зарегистрированных и верифицированных пользователей. Эти процессы регулируются законодательством Российской Федерации и Единым центром учёта приёма интерактивных ставок. Вывод средств можно провести с помощью:

банковских карт;

кошелька ЦУПИС;

банковского перевода;

QIWI-кошелька;

системы ЮMoney.

Через личный кабинет формируется запрос на выплату выигрыша – важно вписывать ФИО владельца игрового счёта во избежание риска отклонения заявки. Можно оформить заявку на официальном сайте (десктопной и мобильной версиях) или скачать Olimpbet на смартфон и запросить вывод в приложении.

Банковская карта

Пожалуй, самый известный и всё ещё популярный способ вывода средств. Работает на платёжных системах VISA, MasterCard, Maestro и МИР. У первых трёх минимальная сумма транзакции составляет 1000 рублей, у последней – 100 рублей.

Для вывода с «Олимпбет» на банковскую карту нужно авторизоваться в системе и перейти в свой кабинет. Далее потребуется нажать на кнопку «Получить выигрыш» и выбрать соответствующий способ. Останется указать данные карты и сумму. Подтверждается операция с помощью СМС-кода на номер телефона, к которому привязан аккаунт.

Электронные кошельки

Аналогично формируется заявка на вывод выигрыша на электронный кошелёк. В данном случае минимальная сумма составляет 100 рублей. Важно, что максимальный лимит у QIWI и ЮMoney ограничивается 15 тысячами рублей. Во всех остальных способах при полной идентификации аккаунта можно единоразово вывести выигрыш на сумму до 595 тысяч рублей.

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На счёт мобильного оператора

Условия вывода с БК «Олимп» не содержат опции транзакции на счёт мобильных операторов. Это работает только в обратную сторону – внести депозит в личный кабинет можно с баланса МТС, «Билайна», «Мегафона» или Tele2. Данный способ пополнения счёта – единственный, который предполагает комиссию.