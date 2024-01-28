Эксклюзивный бонус от «Олимпа» новым клиентам — до 10 500₽ за регистрацию с прокомодом

Чтобы активировать бонус конторы, нужно зарегистрироваться на официальном сайте «Олимпа», пройти процедуру идентификации и пополнить депозит как минимум на 1000 рублей. После выполнения этих условий бонус поступит на специальный счет игрока и автоматически активируется опция “Страховка первой ставки”.

Полученный фрибет можно использовать для заключения одиночного пари на любое событие с коэффициентом от 2,00. Если пари выиграет, вы получите сумму выданного бонуса (500 ₽).

Вторая часть бонуса представляет собой страховку первой ставки. Что это значит? Букмекер вернет вам 100 процентов суммы пари в случае неудачи (но не более 10 тысяч рублей).

Этот бонус действителен в течение недели. Использовать его можно на ставках с коэффициентом 4,50 и выше. В случае успеха беттор получит сумму, равную сумме выданного бонуса.

Правда, это еще не всё. Чтобы вывести выигранные средства, придется заключить одно или несколько пари на 50% от суммы бонуса с коэффициентом не ниже 1,50.