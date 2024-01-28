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28 января 7:36ГлавнаяБонусы
БК Олимп
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Эксклюзивный бонус от «Олимпа» новым клиентам — до 10 500₽ за регистрацию с прокомодом

Два в одном!
Валентин Васильев
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БК «Олимп» предлагает сразу два эксклюзивных бонуса новым клиентам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и “Ведомостей Спорт” - страховку первой ставки до 10 тысяч рублей и вдобавок фрибет на 500₽.

Как принять участие в акции?

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Чтобы активировать бонус конторы, нужно зарегистрироваться на официальном сайте «Олимпа», пройти процедуру идентификации и пополнить депозит как минимум на 1000 рублей. После выполнения этих условий бонус поступит на специальный счет игрока и автоматически активируется опция “Страховка первой ставки”.

Полученный фрибет можно использовать для заключения одиночного пари на любое событие с коэффициентом от 2,00. Если пари выиграет, вы получите сумму выданного бонуса (500 ₽).

Вторая часть бонуса представляет собой страховку первой ставки. Что это значит? Букмекер вернет вам 100 процентов суммы пари в случае неудачи (но не более 10 тысяч рублей). 

Этот бонус действителен в течение недели. Использовать его можно на ставках с коэффициентом 4,50 и выше. В случае успеха беттор получит сумму, равную сумме выданного бонуса.

Правда, это еще не всё. Чтобы вывести выигранные средства, придется заключить одно или несколько пари на 50% от суммы бонуса с коэффициентом не ниже 1,50.

Плюсы и минусы

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+ Фактически два бонуса в одном пакете.

- Непростые условия отыгрыша бонуса.
 

Заключение

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Пользователям с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и “Ведомостей Спорт” предоставляется отличная возможность получить «два в одном» за регистрацию и пополнение депозита - крупный бонус и бесплатную ставку. Хотя правила отыгрыша у БК «Олимп» не самые простые. Прежде чем начать игру, внимательно изучите условия акции.

Обзор букмекерской конторы «Олимп»

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