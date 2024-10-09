Фрибет «Олимпа»: 1 000 рублей за ставки на НХЛ

Правила Бонусной программы ООО «БК «Олимп» «Ставь на НХЛ с фрибетами»

1. Общие положения

1.1. Организатором Бонусной программы (далее – Программа), является ООО «БК «Олимп», юридический адрес: 123290, г. Москва, Шелепихинское шоссе, дом 11, корпус 2, этаж цоколь, помещение I, комната 18. Адрес для корреспонденции: 123290, г. Москва, Шелепихинское шоссе, дом 11, корпус 2, этаж цоколь, помещение I, комната 18, ОГРН 1127747004648, ИНН 7726705980.

1.2. Программа проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Программа проводится с 00:00 04.10.2024 по 23:59 03.11.2024 по Московскому времени.

1.4. Программа проводится в сети Интернет.

1.5. Программа не является лотереей, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими Правилами.

1.6. Участие в Программы является добровольным. Программа осуществляется на условиях публичной оферты и является безотзывной.

2. Условия участия и проведения Программы.

2.1. К участию в Программе допускаются дееспособные граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, которые прошли регистрацию на сайте www.olimp.bet или в мобильном приложении Организатора (далее – «Участник»).

2.2. В Программе участвуют только пари на события Линии, выбранные Организатором, совершенные в мобильном приложении Организатора в период ее проведения.

2.3. В Программе участвуют только пари на события Линии (лайв/линия) по виду спорта «хоккей», проходящие в рамках следующего спортивного соревнования: - регулярный чемпионат Национальной Хоккейной Лиги, сезон 2024/2025.

2.4. Для участия в Программе Участнику необходимо:

2.4.1. Нажать на кнопку “УЧАСТВОВАТЬ” на странице Программы.

2.4.2. В период с 04.10.2024 по 31.10.2024 заключить не менее десяти пари на событие Линии указанное в п. 2.3.

Количество раз для выполнения указанного условия не ограничено.

2.5. В Программе участвуют пари типа ординар или экспресс.

2.5.1. Пари типа экспресс, должны содержать только события указанные в п. 2.6. Программы, при этом количество событий в экспрессе не ограничено и не влияет на общую сумму пари участвующих в расчете.

2.6.1. Общая сумма пари на выбранное Организатором событие Линии учитывается в хронологическом порядке.

Пример:

№1-8 – пари типа ординар, события НХЛ – учитывается, общий расчет – 8 пари;

№9 – пари типа экспресс, 3-и события НХЛ, 1-о событие футбол – не учитывается в общем расчете;

№10 – пари типа экспресс, 4 событий НХЛ – учитывается, общий расчет – 9 пари;

№11 – пари типа ординар, событие НХЛ - учитывается, общий расчет – 10 пари.

2.7. Минимальная сумма каждого из десяти пари на выбранное Организатором событие Линии должна быть не менее 2000 единиц.

2.8. Пари на события Линии типа ординар должны быть совершены с минимальным коэффициентом от 2.

2.9. Коэффициент каждого события Линии в пари типа экспресс должен составлять не менее 1.5.

2.9.1. Пари типа экспресс, по которым произошел частичный возврат или отмена по отдельным событиям, учитываются в общей сумме пари при условии, что после пересчета они содержит как минимум одно событие с коэффициентом указанным в пп. 2.8.- 2.9. Программы в зависимости от типа итогового пари на событие Линии.

2.10. В Программе учитываются только рассчитанные пари на событие Линии указанное п. 2.3 Программы.

2.11. Пари на события Линии, по иным видам спорта не учитываются при начислении бонусов.

2.12. В Программе не участвуют проданные пари на события Линии и пари на события Линии, по которым произошла полная отмена или возврат.

2.13. В Программе не участвуют пари на события Линии с применением бонусных средств.

2.14. Бонусы в рамках настоящей Программы отражаются на Накопительной карте, представляющую из себя интерактивную карту Участника Программы, номер которой соответствует номеру бонусного счета баланса Аккаунта, на котором хранится информация, содержащаяся на накопительной карте (текущее количество бонусов).

2.15. Бонусы, полученные в рамках Программы, суммируются.

2.15.1 Бонусы, полученные в рамках Программы, не учитываются с бонусами других бонусных программ Организатора

3. Порядок распределения и вручения призов

3.1. В ходе Программы за каждые 10 пари на событие Линии, указанное Организатором, заключенные в период Программы, на бонусный счет Участника начисляется Фрибет 1000 единиц.

3.2. Фрибет будут зачислены на бонусный счет баланса Аккаунта Участника, в течение 72 часов после расчета 10-го пари в очереди.

3.3. Фрибеты, начисленные в рамках Программы, необходимо отыграть путем совершения ставки на всю накопленную сумму Фрибета на события Линии (лайв/линия) типа ординар или экспресс с коэффициентом от 1.3 до 2.50.

3.4. Срок использования начисленных фрибетов в рамках Программы составляет 7 (семь) календарных дней с момента начисления на бонусный счет Баланса Аккаунта. По истечении указанного срока ранее начисленные по итогам Программы Фрибеты аннулируются.

3.5. В случае выигрыша пари на событие Линии с использованием Фрибета, на баланс Аккаунта Участника зачисляется бонус в размере произведения суммы Фрибета на общий коэффициент пари и за вычетом суммы использованного Фрибета.

Пример:

Участнику зачислен фрибет в размере 1 000 единиц. Участник сделал ставку на событие Линии (лайв/линия) типа ординар с коэффициентом 1.80, Ставка рассчитана выигрышем.

Полученный бонус = 800 (1000 * 1.80 – 1000)

3.6. В случае отмены/возврата ставки на события Линии по любым причинам Фрибет аннулируется.

4. Организатор Программы не несет ответственности:

- за неполучение Участником уведомления о победе в Бонусной программе по причине указания Участником недостоверной информации, в том числе об адресных данных Участника и (или) номере его контактного телефона, адреса электронной почты;

- за сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников Бонусной программы, за системные сбои и другие технические неполадки интернет-провайдера Участника Бонусной программы;

- в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации.

5. Участие в Бонусной программе лиц, не достигших возраста 18 лет, не допускается.

6. Участие в Бонусной программе недопустимо при совершении на ординар или экспресс ставки (лайв/линия) в рамках одного спортивного события на несколько исходов матча с целью перекрытия всех возможных исходов матча. Такие действия будут расценены Организатором в одностороннем порядке неправомерными, Участник будет исключен из Бонусной программы без сохранения за ним баллов.

7. Для участия в Бонусной программе один Участник может использовать только один Аккаунт. Если будут обнаружены дублирующие Аккаунты одного Участника, ставки с таких Аккаунтов не будут учитываться при подведении результатов Бонусной программы.

8. Участвуя в данной Бонусной программе, Участник автоматически соглашается с Правилами азартных игр ООО «БК «Олимп», а также с условиями Бонусной программы.

9. ООО «БК «Олимп» вправе изменить условия данной Бонусной программы без указания причин. Надлежащим уведомлением Участников Бонусной программы о наличии дополнений (изменений) в настоящих Правилах является размещение этой информации на сайте www.olimp.bet

10. Порядок обработки персональных данных

10.1. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с данным пользователем согласием на обработку персональных данных на сайте Организатора.

10.2. Цели обработки персональных данных:

1) проведение Бонусной программы в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством;

2) использование данных для отправки sms-сообщений, рекламы и корреспонденции от Организатора, касающихся данной Бонусной программы по сетям электронной связи;

3) использование инициалов (имена, отчества, фамилии), даты рождения, изображения, фото- и видеоматериалов, а также интервью и иных материалов о победителях в рекламных и иных коммерческих целях, способствующих продвижению на рынке товаров, на рекламу которых направлена Программа.

10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются Организатором, ограничивается сведениями, занесенными Участником при регистрации на сайте www.olimp.bet.

10.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ) без права распространения, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

10.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Программы не осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории Российской Федерации.

10.6. Организатор Программы осуществляет обработку персональных данных Участников в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Иные положения

11.1. Все спорные ситуации, касающиеся прав участия в данной Бонусной программе, и все вопросы, связанные с получением бонусов, решаются Организатором. Данное решение является обязательным к выполнению и не подлежит обжалованию Участниками или какой-либо третьей стороной.