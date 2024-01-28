Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»

Партнерский проект
Легальный российский букмекер «Олимп» поощряет новых игроков 500-рублевым фрибетом за регистрацию, установку мобильного приложения и первый депозит.
Всё очень просто. Для участия в любой букмекерской акции от вас потребуется завести аккаунт на официальном ресурсе конторы. Так и в «Олимпе». После регистрации на официальном сайте БК и пополнения игрового счета на 1 000 рублей на ваш бонусный счет поступит презент - бесплатная ставка номиналом 500 ₽. Использовать его можно сразу же, но только на события с коэффициентом не ниже 2,00.
Если пари выиграет, вы получите сумму выданного бонуса (500 ₽) на основной счет вне зависимости от коэффициента ставки.
+ Прозрачные и понятные правила акции.
+ Бесплатную ставку можно использовать для заключения пари на любые события.
- Подарок букмекера положен только новым клиентам конторы.
- Ограничение по коэффициенту бесплатной ставки (не ниже 2,00).
- Использовать фрибет можно только в приложении букмекера.
Фрибет БК «Олимп» - неплохой повод начать знакомство с конторой. В этой БК комплектом к бонусу идет еще и страховка первой ставки - существенный плюс для новичка в беттинге.
Партнерский проект