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28 января 7:20ГлавнаяБонусы
БК Олимп
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Фрибеты за депозит

Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»

Есть повод скачать приложение БК
Валентин Васильев
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Легальный российский букмекер «Олимп» поощряет новых игроков 500-рублевым фрибетом за регистрацию, установку мобильного приложения и первый депозит.

Как получить бонус?

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Всё очень просто. Для участия в любой букмекерской акции от вас потребуется завести аккаунт на официальном ресурсе конторы. Так и в «Олимпе». После регистрации на официальном сайте БК  и пополнения игрового счета на 1 000 рублей на ваш бонусный счет поступит презент - бесплатная ставка номиналом 500 ₽. Использовать его можно сразу же, но только на события с коэффициентом не ниже 2,00.

Если пари выиграет, вы получите сумму выданного бонуса (500 ₽) на основной счет вне зависимости от коэффициента ставки.

Плюсы и минусы

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+ Прозрачные и понятные правила акции. 
+ Бесплатную ставку можно использовать для заключения пари на любые события. 

- Подарок букмекера положен только новым клиентам конторы.
- Ограничение по коэффициенту бесплатной ставки (не ниже 2,00). 
- Использовать фрибет можно только в приложении букмекера.
 

Заключение

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Фрибет БК «Олимп» - неплохой повод начать знакомство с конторой. В этой БК комплектом к бонусу идет еще и страховка первой ставки - существенный плюс для новичка в беттинге. 

Обзор букмекерской конторы «Олимп»

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