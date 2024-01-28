Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»

Всё очень просто. Для участия в любой букмекерской акции от вас потребуется завести аккаунт на официальном ресурсе конторы. Так и в «Олимпе». После регистрации на официальном сайте БК и пополнения игрового счета на 1 000 рублей на ваш бонусный счет поступит презент - бесплатная ставка номиналом 500 ₽. Использовать его можно сразу же, но только на события с коэффициентом не ниже 2,00.

Если пари выиграет, вы получите сумму выданного бонуса (500 ₽) на основной счет вне зависимости от коэффициента ставки.