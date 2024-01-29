Cтраховка экспресса на РПЛ от БК «Олимп»

Партнерский проект
Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.
Легальный российский букмекер «Олимп» вернет любителям российского футбола, зарегистрированным в конторе, до 50% от суммы проигрышного экспресса на матчи Премьер-лиги.
Для участия в акции достаточно нескольких несложных манипуляций:
В случае неудачи букмекер вернет часть проставленной суммы в зависимости от количества исходов в экспрессе:
+ Бонус доступен каждому новому игроку.
+ Минимальный порог пари - 100 рублей.
+ Бонус не требует отыгрыша.
- Акция распространяется только на российский футбол.
Интересное предложение для любителей футбольных экспресс-ставок. Приличный кэшбек немного поднимет настроение в случае досадной неудачи.
Партнерский проект