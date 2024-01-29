Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
29 января 14:06ГлавнаяБонусы
БК Олимп
Кэш-бонусы за регистрацию
Страховка

Cтраховка экспресса на РПЛ от БК «Олимп»

ОлимпОлимп
4star
50%
Бонус

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Предложение для любителей нашего футбола
Валентин Васильев
main

Легальный российский букмекер «Олимп» вернет любителям российского футбола, зарегистрированным в конторе, до 50% от суммы проигрышного экспресса на матчи Премьер-лиги. 

Как получить бонус?

Свернуть

Для участия в акции достаточно нескольких несложных манипуляций:

  1. Зарегистрироваться на официальном сайте или в мобильном приложении букмекерской конторы.
  2. Пройти процедуру верификации аккаунта.
  3. Пополнить игровой счет.
  4. Собрать экспресс на сумму от 100 рублей на матчи РПЛ с общим коэффициентом не менее 2,00.

В случае неудачи букмекер вернет часть проставленной суммы в зависимости от количества исходов в экспрессе:

  • 2 исхода — 5% от суммы проигрыша;
  • 3 исхода — 10% от суммы проигрыша;
  • 4 исхода — 15% от суммы проигрыша;
  • 5 исходов — 20% от суммы проигрыша;
  • 6 исходов — 25% от суммы проигрыша;
  • 7 исходов — 30% от суммы проигрыша;
  • 8 исходов — 35% от суммы проигрыша;
  • 9 исходов — 40% от суммы проигрыша;
  • 10 и более исходов — 50% от суммы проигрыша.

Вывод средств в БК «Олимп» – все способы

Плюсы и минусы

Свернуть

+ Бонус доступен каждому новому игроку.
+ Минимальный порог пари - 100 рублей.
+ Бонус не требует отыгрыша.

- Акция распространяется только на российский футбол.

Обзор букмекерской конторы «Олимп»

Заключение

Свернуть

Интересное предложение для любителей футбольных экспресс-ставок. Приличный кэшбек немного поднимет настроение в случае досадной неудачи. 

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров