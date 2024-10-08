Промокод для «Олимпа»: эксклюзивный бонус до 100 500 рублей

1. Общие положения

1.1. Организатором Бонусной программы (далее – Программа), является ООО «БК «Олимп», юридический адрес: 123290, г. Москва, Шелепихинское шоссе, дом 11, корпус 2, этаж цоколь, помещение I, комната 18. Адрес для корреспонденции: 123290, г. Москва, Шелепихинское шоссе, дом 11, корпус 2, этаж цоколь, помещение I, комната 18, ОГРН 1127747004648, ИНН 7726705980.

1.2. Программа проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Программа проводится с 10:00 02.06.2024 по 31.12.2025 г. 23:59 по Московскому времени.

1.4. Программа проводится в сети Интернет.

1.5. Программа не является лотереей, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими Правилами.

1.6. Участие в Программы является добровольным. Программа осуществляется на условиях публичной оферты и является безотзывной.

2. Условия участия и проведения Программы.

2.1. К участию в Программе допускаются дееспособные граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, которые прошли регистрацию на сайте www.olimp.bet или в мобильном приложении и внесли первый депозит (далее – «Участник»).

2.2. Для получения бонуса Участникам необходимо совершить следующие действия:

2.2.1. Пройти процедуру регистрации на сайте www.olimp.bet. с введением промокода из списка промокодов, участвующих в Программе, в соответствующем поле Сайта Организатора

2.2.2. Список промокодов, участвующих в Программе: 100RB

2.2.3. Единовременно пополнить Аккаунт на сумму от 1000 (одной тысячи) рублей.

2.2.4. Заключить первое пари на события Линии.

Ставки на события Линии с использованием бонусных средств не учитываются при начислении Бонуса.

2.3. Участник может получить бонус согласно настоящим Правилам единожды. Бонус предоставляется исключительно Участникам, которые ранее не были зарегистрированы в Букмекерской конторе. Если в период действия Программы Участник закрывает свой Аккаунт и затем открывает новый Аккаунт, бонус при заключении первого пари на события Линии такому Участнику не предоставляется.

2.4. В Программе не участвуют проданные пари на события Линии, Пари на события линии по которым произошел возврат и пари на события Линии в разделе Аккаунта "Ставки 24/7".

2.5. В случае отмены/возврата пари на события Линии по любым причинам (ординара/экспресса/одного или нескольких исходов в экспрессе), ранее начисленные бонусы аннулируются.

2.6. Бонусы в рамках Программы отражаются на Накопительной карте, представляющую из себя интерактивную карту Участника, номер которой соответствует номеру Аккаунта Участника, на котором храниться информация, содержащаяся на накопительной карте (текущее количество бонусов).

3. Начисление бонусов. Страховка первой ставки.

3.1. По окончании исхода первого заключенного Участником пари на события Линии на его бонусный счет Аккаунта начисляется бонус в случае, если такое Пари на события Линии рассчитано проигрышем.

3.2. Бонус начисляется в размере, равном проигранному первому пари на событие Линии, но не более 100000 знаков.

3.3. Бонусы начисляются из расчета 1 бонус = 1 знак.

3.4. Бонус начисляется в течение 24 часов с момента расчета первого пари на события Линии.

3.5. Начисленные Бонусы можно использовать в соответствии с пунктом 4.4. Программы.

3.6. Бонусы, полученные в рамках настоящего пункта, не суммируются и не учитываются с бонусами, полученными в рамках других бонусных программ Организатора.

4. Порядок использования бонусов

4.1. Бонусы в рамках Программы начисляются на бонусный счет Аккаунта Участника

4.2. Начисление и использование бонусов возможно только в период действия Программы с учетом положений п.п. 4.4 настоящей Программы

4.3. Бонусы, начисленные в рамках Программы, не могут быть проданы, переведены или уступлены другому лицу или использованы другим образом, кроме как в порядке, предусмотренном условиями Программы

4.4. Бонусы, начисленные в рамках Программы, можно использовать в течение 7 дней с момента регистрации и прохождения идентификации Участником в порядке, указанном на сайте Организатора, путем заключении пари на события Линии типа ординар или экспресс с коэффициентом от 10 на всю сумму полученного бонуса по настоящей Программе.

4.5. В случае выигрыша пари с использованием бонуса, на баланс Аккаунта Участника зачисляется сумма знаков, равная сумме полученного бонуса. При этом данная сумма может быть использована для заключения пари на события Линии в соответствии с пунктом 5.17 Правил азартных игр Организатора

5. Организатор Программы не несет ответственности:

• за неполучение Участником уведомления о результатах Программы по причине указания Участником недостоверной информации, в том числе об адресных данных Участника и (или) номере его контактного телефона, адреса электронной почты;

• за сбои в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников Программы, за системные сбои и другие технические неполадки интернет-провайдера Участника Программы;

• в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации.

6. Участие в Бонусной программе лиц, не достигших возраста 18 лет, не допускается.

7. Участие в Бонусной программе недопустимо при совершении на ординар или экспресс ставки (лайв/линия) в рамках одного спортивного события на несколько исходов матча с целью перекрытия всех возможных исходов матча. Такие действия будут расценены Организатором в одностороннем порядке неправомерными, Участник будет исключен из Бонусной программы без сохранения за ним баллов.

8. Для участия в Бонусной программе один Участник может использовать только один Аккаунт. Если будут обнаружены дублирующие Аккаунты одного Участника, ставки с таких Аккаунтов не будут учитываться при подведении результатов Бонусной программы.

9. Участвуя в данной Бонусной программе, Участник автоматически соглашается с основными условиями и Правилами ООО «БК «Олимп», а также с условиями Бонусной программы.

10. ООО «БК «Олимп» вправе изменить условия данной Бонусной программы без указания причин. Надлежащим уведомлением Участников Бонусной программы о наличии дополнений (изменений) в настоящих Правилах является размещение этой информации на сайте www.olimp.bet

11. Порядок обработки персональных данных

11.1. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с данным Участником согласием на обработку персональных данных на сайте Организатора.

11.2. Цели обработки персональных данных:

1) проведение Программы в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством;

2) исполнение Организатором обязанностей налогового агента, в случае предусмотренной законодательством РФ такой обязанности;

3) использование данных для отправки sms-сообщений, рекламы и корреспонденции от Организатора, касающихся данной Программы по сетям электронной связи;

4) использование инициалов (имена, отчества, фамилии), даты рождения, изображения, фото- и видеоматериалов, а также интервью и иных материалов о победителях в рекламных и иных коммерческих целях, способствующих продвижению на рынке товаров и услуг, на рекламу которых направлена Программа.

11.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются Организатором, ограничивается сведениями, занесенными Участником при регистрации на сайте www.olimp.bet.

11.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ) без права распространения, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

11.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Программы не осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории Российской Федерации.

11.6. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Иные положения

12.1. Все спорные ситуации, касающиеся прав участия в данной Бонусной программе, и все вопросы, связанные с получением бонусов, решаются Организатором. Данное решение является обязательным к выполнению и не подлежит обжалованию Участниками или какой-либо третьей стороной.