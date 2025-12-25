Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



25 декабря 10:36ГлавнаяНовости

Клиенты PARI считают, что ЦСКА снова обыграет «Торпедо» в КХЛ

Четвертое противостояние команд в сезоне
Валентин Васильев

25 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между нижегородским «Торпедо» и ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру. 

По оценке букмекеров, в матче нет явного фаворита, но больше шансов на победу у «армейцев». Коэффициент на успех гостей площадки в основное время игры — 2.30, что составляет 41% вероятности. Спрогнозировать победу «автозаводцев» можно по коэффициенту 2.55 (или 37%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.30 (22%). Победа ЦСКА с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.82 (52%). Поставить на итоговый успех «Торпедо» можно за 1.98 (48%). 

Клиенты PARI верят в успех команды из Москвы в основное время. На победу ЦСКА приходится около 56% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 34% сделано в пользу нижегородцев, еще почти 10% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов зафиксировано распределение ставок 77% на 23% в пользу ЦСКА. 

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.20, в овертайме — за 5.90, по буллитам — за 7.80. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 9.00. Если игроки ЦСКА будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.30

По оценке аналитиков PARI, четвертое противостояние «Торпедо» и ЦСКА в текущем сезоне КХЛ получится результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.65. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.25.

«Торпедо» занимает пятое место в Западной конференции с 49-ю очками, у ЦСКА — 41 очко и восьмое место на Западе. Поставить сейчас на победу нижегородцев в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 19.00. Чемпионство «армейцев» из Москвы котируется за 16.00. Главными фаворитами турнира остаются «Локомотив» (3.00), «Металлург» (3.20) и «Авангард» (6.20).

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Более 200 тысяч рублей на помощь многодетным семьям: итоги баскетбольного матча «Пари НН» — «Локомотив-Кубань» в Нижнем Новгороде
Более 200 тысяч рублей на помощь многодетным семьям: итоги баскетбольного матча «Пари НН» — «Локомотив-Кубань» в Нижнем Новгороде
Новости
БЕТСИТИ забрендировал самолет
БЕТСИТИ забрендировал самолет
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Кристал Пэлас» в 1/4 финала Кубка лиги
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Кристал Пэлас» в 1/4 финала Кубка лиги
Новости
Пользователи PARI ставят на ЦСКА в матче с «Северсталью» в КХЛ
Пользователи PARI ставят на ЦСКА в матче с «Северсталью» в КХЛ
Новости
Клиенты PARI: минчане победят москвичей в первом динамовском дерби сезона КХЛ
Клиенты PARI: минчане победят москвичей в первом динамовском дерби сезона КХЛ
Новости
Гаджиев: «Мостовой часто не понимает, что режет по живому»
Гаджиев: «Мостовой часто не понимает, что режет по живому»
Новости
Клиент PARI поставил более 300 000 рублей на матч «Барселоны» над «Вильярреалом» в Ла Лиге
Клиент PARI поставил более 300 000 рублей на матч «Барселоны» над «Вильярреалом» в Ла Лиге
Новости
Клиенты PARI ставят на победу «Манчестер Юнайтед» в матче против «Астон Виллы»
Клиенты PARI ставят на победу «Манчестер Юнайтед» в матче против «Астон Виллы»
Новости
Клиенты PARI ставят на «Реал» в матче с «Севильей»
Клиенты PARI ставят на «Реал» в матче с «Севильей»
Новости
Аналитики PARI считают, что «Локомотив» возьмет реванш у «Авангарда» в КХЛ
Аналитики PARI считают, что «Локомотив» возьмет реванш у «Авангарда» в КХЛ
Новости

Новое