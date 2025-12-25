Клиенты PARI считают, что ЦСКА снова обыграет «Торпедо» в КХЛ

25 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между нижегородским «Торпедо» и ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

По оценке букмекеров, в матче нет явного фаворита, но больше шансов на победу у «армейцев». Коэффициент на успех гостей площадки в основное время игры — 2.30, что составляет 41% вероятности. Спрогнозировать победу «автозаводцев» можно по коэффициенту 2.55 (или 37%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.30 (22%). Победа ЦСКА с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.82 (52%). Поставить на итоговый успех «Торпедо» можно за 1.98 (48%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Москвы в основное время. На победу ЦСКА приходится около 56% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 34% сделано в пользу нижегородцев, еще почти 10% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов зафиксировано распределение ставок 77% на 23% в пользу ЦСКА.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.20, в овертайме — за 5.90, по буллитам — за 7.80. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 9.00. Если игроки ЦСКА будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.30.

По оценке аналитиков PARI, четвертое противостояние «Торпедо» и ЦСКА в текущем сезоне КХЛ получится результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.65. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.25.

«Торпедо» занимает пятое место в Западной конференции с 49-ю очками, у ЦСКА — 41 очко и восьмое место на Западе. Поставить сейчас на победу нижегородцев в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 19.00. Чемпионство «армейцев» из Москвы котируется за 16.00. Главными фаворитами турнира остаются «Локомотив» (3.00), «Металлург» (3.20) и «Авангард» (6.20).