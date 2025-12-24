Клиенты PARI ставят на «Авангард» в матче с «Нефтехимиком»

24 декабря «Авангард» встретится с «Нефтехимиком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Матч пройдет на «G-Drive Арене» в Омске и начнется в 16:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

По оценке аналитиков PARI, хозяева площадки — фавориты матча. Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 1.47, что соответствует 64% вероятности. Ставки на успех «Нефтехимика» принимаются за 5.60 (17%), а на ничью — за 5.10 (19%). Заключить пари на итоговую победу омичей с учетом овертайма и буллитов можно по коэффициенту 1.27, такая же ставка на нижнекамцев котируется за 3.75.

Более 96% от общего объема ставок на исход основного времени приходится на победу «Авангарда». Менее 1% оборота приходится на ничью, остальные 3% — на успех «Нефтехимика». В ставках на итог матча с учетом всех возможных сценариев большая часть оборота (96%) также приходится на победу «Авангарда».

По оценке букмекеров, в матче будет заброшено по меньшей мере пять шайб. Поставить на тотал больше 4.5 можно по коэффициенту 1.37, а на тотал меньше 4.5 — по коэффициенту 2.95.

«Авангард» набрал хорошую форму и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Омичи победили в четырех из прошлых пяти матчей регулярного сезона. Неделю назад они уже обыгрывали «Нефтехимик» в Нижнекамске со счетом 3:0, забросив все три шайбы в первом периоде. По оценке аналитиков PARI, «Авангард» сможет побороться с «Металлургом» и «Локомотивом» за Кубок Гагарина. Ставки на чемпионство омичей принимаются по коэффициенту 6.20.

«Нефтехимик» идет на серии из четырех поражений, из-за чего опустился на пятое место в турнирной таблице Востока. Заключить пари на то, что нижнекамская команда впервые станет чемпионом КХЛ, можно с коэффициентом 200.00.