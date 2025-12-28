Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



28 декабря 12:40ГлавнаяНовости

Клиенты PARI поставил 350 000 рублей на матч «Аталанты» с «Интером» в 17-м туре Серии А

Предматчевые расклады и лучшие коэффициенты на игру в Бергамо
Валентин Васильев

В воскресенье, 28 декабря в 17-м туре Серии А сойдутся «Аталанта» и «Интер». Матч итальянских топ-клубов состоится в Бергамо и начнется в 22:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящее событие.

В преддверии игры букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Интера» можно с котировкой 2.00, что соответствует примерно 48% вероятности. На ничью и победу «Аталанты» дают по 3.65 (приблизительно по 26%).

Клиенты PARI практически убеждены в победе «Интера». На успех «нерадзурри» приходится около 98% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи, еще по 1% сделано на ничью и победу «Аталанты».

По оценкам аналитиков PARI, матч получится достаточно результативным. На это указывает и история противостояния — в пяти из шести последних личных встреч соперники пробивали тотал больше 2.5. Поставить на то, что и в этот раз зрители увидят минимум три гола, можно с коэффициентом 1.75. Вероятность того, что команды Раффаэле Палладино и Кристиана Киву обойдутся максимум двумя забитыми мячами, оценивается котировкой 2.08.

Котировка на исход, при котором команды обменяются забитыми голами, составляет 1.63. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 2.20. Вероятность сухой победы любого из соперников составляет 2.55.

Наиболее вероятный вариант на рынке «точный счет» — ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 7.50. Победу «Интера» со счетом 1:0 или 2:1 можно взять за 9.00. Если счет откроет «Интер», сыграет ставка за 1.65. Коэффициент на первый гол встречи в исполнении хозяев составляет 2.35.

Самая крупная ставка на предстоящий матч в Бергамо — 350 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из четырех футбольных событий, включив в него ставку на победу «Интера» над «Аталантой» за 2.03. Общий коэффициент экспресса составил 8.08. В случае успеха чистый выигрыш по этому пари составит почти 2 500 000 рублей.

«Аталанта» располагается на девятой строчке в турнирной таблице, набрав в 16 матчах 22 очка. «Интер» лидирует с 33 баллами в 15 встречах. На чемпионство «Интера» можно поставить с коэффициентом 1.70. Главными конкурентами «нерадзурри» в гонке за скудетто считаются их ближайшие преследователи — «Милан» (4.50) и «Наполи» (5.00).

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиенты PARI считают, что «Челси» прервет победную серию «Астон Виллы» в АПЛ
Клиенты PARI считают, что «Челси» прервет победную серию «Астон Виллы» в АПЛ
Новости
БЕТСИТИ продлил соглашение о титульном партнерстве с Fight Nights
БЕТСИТИ продлил соглашение о титульном партнерстве с Fight Nights
Новости
Егор Дёмин стал новым амбассадором Fonbet
Егор Дёмин стал новым амбассадором Fonbet
Новости
Более 200 тысяч рублей на помощь многодетным семьям: итоги баскетбольного матча «Пари НН» — «Локомотив-Кубань» в Нижнем Новгороде
Более 200 тысяч рублей на помощь многодетным семьям: итоги баскетбольного матча «Пари НН» — «Локомотив-Кубань» в Нижнем Новгороде
Новости
БЕТСИТИ забрендировал самолет
БЕТСИТИ забрендировал самолет
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Кристал Пэлас» в 1/4 финала Кубка лиги
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Кристал Пэлас» в 1/4 финала Кубка лиги
Новости
Пользователи PARI ставят на ЦСКА в матче с «Северсталью» в КХЛ
Пользователи PARI ставят на ЦСКА в матче с «Северсталью» в КХЛ
Новости
Клиенты PARI: минчане победят москвичей в первом динамовском дерби сезона КХЛ
Клиенты PARI: минчане победят москвичей в первом динамовском дерби сезона КХЛ
Новости
Гаджиев: «Мостовой часто не понимает, что режет по живому»
Гаджиев: «Мостовой часто не понимает, что режет по живому»
Новости
Клиент PARI поставил более 300 000 рублей на матч «Барселоны» над «Вильярреалом» в Ла Лиге
Клиент PARI поставил более 300 000 рублей на матч «Барселоны» над «Вильярреалом» в Ла Лиге
Новости

Новое