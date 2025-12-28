Клиенты PARI поставил 350 000 рублей на матч «Аталанты» с «Интером» в 17-м туре Серии А

В воскресенье, 28 декабря в 17-м туре Серии А сойдутся «Аталанта» и «Интер». Матч итальянских топ-клубов состоится в Бергамо и начнется в 22:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящее событие.

В преддверии игры букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Интера» можно с котировкой 2.00, что соответствует примерно 48% вероятности. На ничью и победу «Аталанты» дают по 3.65 (приблизительно по 26%).

Клиенты PARI практически убеждены в победе «Интера». На успех «нерадзурри» приходится около 98% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи, еще по 1% сделано на ничью и победу «Аталанты».

По оценкам аналитиков PARI, матч получится достаточно результативным. На это указывает и история противостояния — в пяти из шести последних личных встреч соперники пробивали тотал больше 2.5. Поставить на то, что и в этот раз зрители увидят минимум три гола, можно с коэффициентом 1.75. Вероятность того, что команды Раффаэле Палладино и Кристиана Киву обойдутся максимум двумя забитыми мячами, оценивается котировкой 2.08.

Котировка на исход, при котором команды обменяются забитыми голами, составляет 1.63. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 2.20. Вероятность сухой победы любого из соперников составляет 2.55.

Наиболее вероятный вариант на рынке «точный счет» — ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 7.50. Победу «Интера» со счетом 1:0 или 2:1 можно взять за 9.00. Если счет откроет «Интер», сыграет ставка за 1.65. Коэффициент на первый гол встречи в исполнении хозяев составляет 2.35.

Самая крупная ставка на предстоящий матч в Бергамо — 350 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из четырех футбольных событий, включив в него ставку на победу «Интера» над «Аталантой» за 2.03. Общий коэффициент экспресса составил 8.08. В случае успеха чистый выигрыш по этому пари составит почти 2 500 000 рублей.

«Аталанта» располагается на девятой строчке в турнирной таблице, набрав в 16 матчах 22 очка. «Интер» лидирует с 33 баллами в 15 встречах. На чемпионство «Интера» можно поставить с коэффициентом 1.70. Главными конкурентами «нерадзурри» в гонке за скудетто считаются их ближайшие преследователи — «Милан» (4.50) и «Наполи» (5.00).