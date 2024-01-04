Фрибеты PARI: до 5000 рублей за ставки в «Играх 24/7»

Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте PARI . Пройдите процедуру идентификации. Подтвердите участие в акции нажатием на кнопку «Участвовать» на специальном баннере. Заключайте пари в разделе «Игры 24/7» на события с коэффициентом от 1,30 до 5,00 на сумму от 100 рублей.

Для получения фрибета нужно попасть в первую сотню участников. Призовой фонд распределяется следующим образом:

1-10 места - 5000 ₽ в виде фрибета;

11-40 места - 2000 ₽ в виде фрибета;

41-80 места - 750 ₽ в виде фрибета;

81-100 места - 500 ₽ в виде фрибета.

Фрибет можно использовать в разделе «Игры 24/7» для ставки на любое событие с коэффициентом от 1,50 до 5,00. Если ставка выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.