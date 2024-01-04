Фрибеты PARI: до 5000 рублей за ставки в «Играх 24/7»

Партнерский проект
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Букмекерская контора PARI объявила о запуске новой акции для любителей быстрых игр. В ее рамках компания дарит фрибеты номиналом от 500 до 5000 ₽ за ставки на события в разделе «Игры 24/7»: нарды, буллиты, дартс, спортивный бридж и интерактивный бокс.
Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:
Для получения фрибета нужно попасть в первую сотню участников. Призовой фонд распределяется следующим образом:
Фрибет можно использовать в разделе «Игры 24/7» для ставки на любое событие с коэффициентом от 1,50 до 5,00. Если ставка выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.
+ Учитываются как выигрышные, так и проигрышные ставки.
+ Присоединиться к акции можно в любой момент.
- Есть ограничения по коэффициентам для использования фрибета.
Интересное предложение для любителей быстрых игр, и в первую очередь новичков в беттинге. Самому удачливому светит неплохой подарок за проницательность - фрибет до 5000 рублей.
Партнерский проект