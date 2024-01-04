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4 января 10:13ГлавнаяБонусы
БК PARI
Акции

Фрибеты PARI: до 5000 рублей за ставки в «Играх 24/7»

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Акция для любителей нард, буллитов, дартса, спортивного бриджа и интерактивного бокса
Валентин Васильев
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Букмекерская контора PARI объявила о запуске новой акции для любителей быстрых игр. В ее рамках компания дарит фрибеты номиналом от 500 до 5000 ₽ за ставки на события в разделе «Игры 24/7»: нарды, буллиты, дартс, спортивный бридж и интерактивный бокс.

Промокод PARI до 25000 рублей

Как получить бонус?

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Для участия в акции достаточно трех несложных шагов:

  1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте PARI.
  2. Пройдите процедуру идентификации.
  3. Подтвердите участие в акции нажатием на кнопку «Участвовать» на специальном баннере.
  4. Заключайте пари в разделе «Игры 24/7» на события с коэффициентом от 1,30 до 5,00 на сумму от 100 рублей.

Для получения фрибета нужно попасть в первую сотню участников. Призовой фонд распределяется следующим образом:

  • 1-10 места - 5000 ₽ в виде фрибета;
  • 11-40 места - 2000 ₽ в виде фрибета;
  • 41-80 места - 750 ₽ в виде фрибета;
  • 81-100 места - 500 ₽ в виде фрибета.

Фрибет можно использовать в разделе «Игры 24/7» для ставки на любое событие с коэффициентом от 1,50 до 5,00. Если ставка выиграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала фрибета.

Плюсы и минусы

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+ Учитываются как выигрышные, так и проигрышные ставки.
+ Присоединиться к акции можно в любой момент.

- Есть ограничения по коэффициентам для использования фрибета.

Заключение 

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Интересное предложение для любителей быстрых игр, и в первую очередь новичков в беттинге. Самому удачливому светит неплохой подарок за проницательность - фрибет до 5000 рублей.  

Обзор букмекерской конторы PARI

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