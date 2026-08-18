Гол другого уровня от БК PARI: 1000 рублей за участие в голосовании на самые красивые голы

Чтобы претендовать на фрибет, беттору следует:

Зарегистрироваться в PARI и пройти идентификацию. Перейти на страницу акции «Гол другого уровня» . Посмотреть видеонарезку номинантов за прошедший месяц Лиги PARI. Отдать голос за мяч, который, по вашему мнению, заслуживает звания лучшего.

Мнение авторизованного пользователя PARI учитывается системой втрое весомее голоса гостя сайта. Ключевое условие для получения награды — попасть в цель 2 месяца подряд. Если ваш выбор совпадает с народным победителем и в текущем, и в следующем месяце, вам начислят фрибет на 1000 рублей. Всего за сезон запланировано 10 таких розыгрышей.