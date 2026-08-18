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БК PARIАкции
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Гол другого уровня от БК PARI: 1000 рублей за участие в голосовании на самые красивые голы

Обновлено:
1000 ₽
Бонус
315 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Выбирайте самый эффектный мяч сезона!

БК PARI запустила долгоиграющую акцию «Гол другого уровня». Оператор раздает болельщикам фрибеты по 1000 рублей за голос в ежемесячном опросе на лучший забитый мяч в Лиге PARI.

Как получить фрибет PARI на 1000 рублей за участие в голосовании на лучший гол

Чтобы претендовать на фрибет, беттору следует:

  1. Зарегистрироваться в PARI и пройти идентификацию.
  2. Перейти на страницу акции «Гол другого уровня».
  3. Посмотреть видеонарезку номинантов за прошедший месяц Лиги PARI.
  4. Отдать голос за мяч, который, по вашему мнению, заслуживает звания лучшего.

Мнение авторизованного пользователя PARI учитывается системой втрое весомее голоса гостя сайта. Ключевое условие для получения награды — попасть в цель 2 месяца подряд. Если ваш выбор совпадает с народным победителем и в текущем, и в следующем месяце, вам начислят фрибет на 1000 рублей. Всего за сезон запланировано 10 таких розыгрышей.

Как отыграть бонус Пари на 1000 рублей по промоакции Гол другого уровня

Фрибет зачисляется победителям через неделю после подведения итогов месяца. Использовать его нужно при помощи ординара или экспресса. Конкретный минимальный коэффициент для события отобразится в личном кабинете в момент начисления подарка. Срок действия — 7 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 1000 рублей от Пари

Разберем основные особенности предложения.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

30.06.2027 (23:59 МСК)

Итоги очередного этапа появляются на странице акции в течение 7 рабочих дней после закрытия голосования.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Участие бесплатное, ставку делать не нужно➖ Фрибет положен только за 2 верных попадания подряд
➕ Акция растянута на весь сезон Лиги PARI 

Заключение

ФНЛ (Лига PARI) только набирает ход в новом сезоне 2026/2027. «Гол другого уровня» — редкий формат, где фрибет можно получить за свое понимание красоты футбола. Беттору не нужно рисковать деньгами. Достаточно раз в месяц заглянуть на страницу акции и выбрать самый эффектный мяч.

Валентин Васильев

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