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БК PARIФрибеты за депозит
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Серия побед от БК PARI: фрибет до 5000 рублей за успешные ставки на спорт

Обновлено:
до 5000 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
5 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Оформите 5 побед — и бонус ваш!

Компания PARI предлагает клиентам испытать себя в промо «Серия побед». Игрок должен собрать 5 выигрышных пари подряд с кэфом не ниже 1.50, после чего букмекер начислит фрибет до 5000 рублей.

Как получить фрибет PARI до 5000 рублей по акции Серия побед

Порядок участия выглядит так:

1. Заведите аккаунт у букмекера или зайдите под существующим логином.

2. Заключайте пари (одиночные либо экспрессы) от 100 рублей с коэффициентом от 1.50.

3. Наберите подряд 5 успешных исходов, не допустив ни 1 проигрыша.

Любая осечка обнуляет счетчик — придется стартовать заново. Номинал фрибета не фиксирован. Он рассчитывается как среднее арифметическое сумм 5 квалификационных пари, но не может превышать 5000 рублей. За время проведения акции разрешается собирать серию 2 раза.

Как отыграть бонус PARI до 5000 рублей за серию точных прогнозов

На использование бонуса отводится 5 суток с момента зачисления. Фрибет ставится одним пари на исход с коэффициентом не более 3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от PARI

Вся необходимая информация о применении бесплатной ставки приведена далее.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

5 дней

Срок окончания акции

16.08.2026 (23:59 МСК)

Засчитываются только пари, сделанные с основного счета.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Ставки без привязки к конкретному виду спорта➖ При 1 неудаче весь путь начинаете заново
➕ Доступны 2 фрибета за 1 акцию 

Заключение

Серию из 5 побед проще выстроить, когда доступны разные виды спорта и события. Формат промоакции больше подойдет игрокам, которые действуют аккуратно и предпочитают невысокие коэффициенты рискованным ставкам.

Валентин Васильев

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