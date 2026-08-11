Серия побед от БК PARI: фрибет до 5000 рублей за успешные ставки на спорт

Порядок участия выглядит так:

1. Заведите аккаунт у букмекера или зайдите под существующим логином.

2. Заключайте пари (одиночные либо экспрессы) от 100 рублей с коэффициентом от 1.50.

3. Наберите подряд 5 успешных исходов, не допустив ни 1 проигрыша.

Любая осечка обнуляет счетчик — придется стартовать заново. Номинал фрибета не фиксирован. Он рассчитывается как среднее арифметическое сумм 5 квалификационных пари, но не может превышать 5000 рублей. За время проведения акции разрешается собирать серию 2 раза.