Серия побед от БК PARI: фрибет до 5000 рублей за успешные ставки на спорт
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Компания PARI предлагает клиентам испытать себя в промо «Серия побед». Игрок должен собрать 5 выигрышных пари подряд с кэфом не ниже 1.50, после чего букмекер начислит фрибет до 5000 рублей.
Как получить фрибет PARI до 5000 рублей по акции Серия побед
Порядок участия выглядит так:
1. Заведите аккаунт у букмекера или зайдите под существующим логином.
2. Заключайте пари (одиночные либо экспрессы) от 100 рублей с коэффициентом от 1.50.
3. Наберите подряд 5 успешных исходов, не допустив ни 1 проигрыша.
Любая осечка обнуляет счетчик — придется стартовать заново. Номинал фрибета не фиксирован. Он рассчитывается как среднее арифметическое сумм 5 квалификационных пари, но не может превышать 5000 рублей. За время проведения акции разрешается собирать серию 2 раза.
Как отыграть бонус PARI до 5000 рублей за серию точных прогнозов
На использование бонуса отводится 5 суток с момента зачисления. Фрибет ставится одним пари на исход с коэффициентом не более 3.00.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от PARI
Вся необходимая информация о применении бесплатной ставки приведена далее.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
5 дней
Срок окончания акции
16.08.2026 (23:59 МСК)
Засчитываются только пари, сделанные с основного счета.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Ставки без привязки к конкретному виду спорта
|➖ При 1 неудаче весь путь начинаете заново
|➕ Доступны 2 фрибета за 1 акцию
Заключение
Серию из 5 побед проще выстроить, когда доступны разные виды спорта и события. Формат промоакции больше подойдет игрокам, которые действуют аккуратно и предпочитают невысокие коэффициенты рискованным ставкам.