Клиенты PARI прогнозируют победу «Металлурга» над «Нефтехимиком»

22 декабря «Металлург» примет «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет на «Арене Металлург» и начнется в 17:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

По оценке аналитиков PARI, фавориты матча — хозяева площадки. Ставки на победу «Металлурга» в основное время принимаются по коэффициенту 1.42, что соответствует 68% вероятности. Заключить пари на успех «Нефтехимика» можно за 6.60 (около 15%), ничья идет за 5.50 (17%). Поставить на итоговую победу «Магнитки» с учетом овертайма и буллитов можно за 1.23, аналогичное пари на «Нефтехимик» котируется за 4.20.

Клиенты PARI уверены в победе команды из Магнитогорска. Более 98% от общего объема ставок на исход основного времени приходится на победу «Металлурга». В ставках на итог матча с учетом всех возможных сценариев на магнитогорцев сделано более 99%.

Один из клиентов поставил 324 445 рублей на победу «Металлурга» по коэффициенту 1.50 в составе экспресса из двух хоккейных матчей. Вторая ставка пришлась на победу минского «Динамо» во вчерашнем матче с «Ладой» и уже рассчитана выигрышем. Коэффициент всего экспресса 2.03.

По оценке букмекеров, в матче может быть заброшено как минимум шесть шайб. Поставить на тотал больше 5.5 можно с коэффициентом 1.68, а на тотал меньше 5.5 — с коэффициентом 2.20.

«Металлург» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции и считается главным конкурентом «Локомотива» в борьбе за Кубок Гагарина — ставки на чемпионство «Магнитки» принимаются по коэффициенту 3.00. В прошлых пяти играх регулярного сезона команда уступила только «Нефтехимику» (1:2 ОТ), победив «Барыс» (5:2), «Автомобилист» (6:5), «Сочи» (6:1) и «Трактор» (7:4).

«Нефтехимик» разместился на пятой строчке в турнирной таблице Востока. После побед над «Шанхайскими Драконами» (7:5) и «Металлургом» (2:1 ОТ) нижнекамцы потерпели три поражения подряд от «Ак Барса» (1:3), «Торпедо» (2:5) и «Авангарда» (0:3). Заключить пари на то, что команда завоюет Кубок Гагарина, можно с коэффициентом 250.00.