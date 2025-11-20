Ударное бинго от БК PARI: фрибеты до 5000 рублей за прогноз на бой Царукяна и Хукера

Партнерский проект
Букмекерская компания PARI проводит специальную акцию «Ударное бинго». В рамках розыгрыша участники могут собирать карточку бинго из 9 исходов боя Царукяна и Хукера и получать фрибеты до 5000 рублей. Победители определяются по числу правильно спрогнозированных событий.
Для участия в соревновании нужно последовательно выполнить все этапы:
1. Зарегистрировать аккаунт в PARI.
2. Перейти на страницу акции.
3. Сделать депозит от 1000 рублей с промокодом ARMAN.
4. Составить карточку бинго из 9 исходов боя, распределив их по степени вероятности:
5. Подтвердить выбранные исходы на игровом поле 3х3.
Фрибеты в акции «Ударное Бинго» распределяются в зависимости от количества правильно спрогнозированных строк на карточке:
Фрибет действует 14 дней. Он может использоваться на любые события без ограничений по коэффициентам и типу пари.
Таблица содержит полный перечень условий бонуса.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс, система
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
14 дней
Срок окончания акции
24.11.2025 (18:00 МСК)
Пари из категории «Игры 24/7» не учитываются в рамках акции
Плюсы
Минусы
|➕ Призы включают в себя как денежные бонусы, так и фирменный мерч от бойца Армана Царукяна
|➖ Для участия требуется внесение депозита с промокодом
|➕ Интерактивный формат участия
Амбассадор PARI Армен Царукян 23 ноября встретится с новозеландцем Дэном Хукером в Дохе. Участникам промо предлагается спрогнозировать 9 исходов боя. Самые успешные пользователи получат фрибеты и подарки от Армана.