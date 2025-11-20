Ведомости
Ударное бинго от БК PARI: фрибеты до 5000 рублей за прогноз на бой Царукяна и Хукера

5000 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
14 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Становитесь обладателем фрибетов, бойцовских перчаток и капы!

Букмекерская компания PARI проводит специальную акцию «Ударное бинго». В рамках розыгрыша участники могут собирать карточку бинго из 9 исходов боя Царукяна и Хукера и получать фрибеты до 5000 рублей. Победители определяются по числу правильно спрогнозированных событий.

Как получить бонус от PARI до 5000 рублей в рамках акции Ударное бинго

Свернуть

Для участия в соревновании нужно последовательно выполнить все этапы:

1. Зарегистрировать аккаунт в PARI.

2. Перейти на страницу акции.

3. Сделать депозит от 1000 рублей с промокодом ARMAN.

4. Составить карточку бинго из 9 исходов боя, распределив их по степени вероятности:

  • Наиболее вероятные — 4 события.
  • Средней вероятности — 3 события.
  • Маловероятные — 2 события.

5. Подтвердить выбранные исходы на игровом поле 3х3.

Фрибеты в акции «Ударное Бинго» распределяются в зависимости от количества правильно спрогнозированных строк на карточке:

  • 1 строка (по вертикали или горизонтали) — фрибет 1000 рублей.
  • 2 строки — фрибет 2000 рублей + бойцовская капа с прозвищем Армана Царукяна.
  • Все 9 событий — фрибет 5000 рублей + бойцовские перчатки с автографом Армана Царукяна.

Как отыграть фрибет PARI до 5000 рублей за прогноз боя Царукяна и Хукера

Свернуть

Фрибет действует 14 дней. Он может использоваться на любые события без ограничений по коэффициентам и типу пари.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от PARI

Свернуть

Таблица содержит полный перечень условий бонуса.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс, система

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

14 дней

Срок окончания акции

24.11.2025 (18:00 МСК)

Пари из категории «Игры 24/7» не учитываются в рамках акции

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Призы включают в себя как денежные бонусы, так и фирменный мерч от бойца Армана Царукяна➖ Для участия требуется внесение депозита с промокодом
➕ Интерактивный формат участия 

Заключение

Свернуть

Амбассадор PARI Армен Царукян 23 ноября встретится с новозеландцем Дэном Хукером в Дохе. Участникам промо предлагается спрогнозировать 9 исходов боя. Самые успешные пользователи получат фрибеты и подарки от Армана.

Валентин Васильев

