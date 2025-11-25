БК Фонбет: промокод VASANT25 до 10 000 рублей за ставку на спорт

Для участия в розыгрыше нужно выполнить все условия без исключения:

1. Зарегистрироваться в букмекерской компании Fonbet или авторизоваться при наличии аккаунта.

2. Ввести промокод VASANT25 в бонусном разделе.

3. Поставить не менее 500 рублей на любое спортивное событие с кэфом от 1.50 в период проведения акции.

Призы достанутся 30 участникам. Выбор будет осуществлен при помощи генератора случайных чисел.