БК Фонбет: промокод VASANT25 до 10 000 рублей за ставку на спорт

Партнерский проект
БК Fonbet в партнерстве с медийщиком Васантом объявили акцию с призовым фондом 100 000 рублей. За активацию промокода VASANT25 и ставку на 500 рублей участникам предлагают побороться за фрибеты разного номинала.
Для участия в розыгрыше нужно выполнить все условия без исключения:
1. Зарегистрироваться в букмекерской компании Fonbet или авторизоваться при наличии аккаунта.
2. Ввести промокод VASANT25 в бонусном разделе.
3. Поставить не менее 500 рублей на любое спортивное событие с кэфом от 1.50 в период проведения акции.
Призы достанутся 30 участникам. Выбор будет осуществлен при помощи генератора случайных чисел.
Фрибет
Количество победителей
10 000 ₽
4
5000 ₽
5
3000 ₽
7
1000 ₽
14
Фрибет поступит на аккаунт игрока вместе с подсказками по использованию. Он действует в течение 7 дней. Применить фрибет можно исключительно на одиночные пари с максимальным кэфом 3.00.
Основные параметры акции сведены в краткую таблицу.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
05.12.2025 (23:59 МСК)
Итоги розыгрыша появятся в телеграм-канале Васанта.
Плюсы
Минусы
|➕ Крупный призовой фонд — разыгрывается 100 000 рублей фрибетами
|➖ Приз не гарантирован, победителей всего 30
|➕ Для участия достаточно базовой ставки от 500 рублей и активации промокода
Механика участия не перегружает игрока лишними шагами. Тот случай, когда ставка, которую беттор и так мог сделать, превращается в хороший шанс получить дополнительный фрибет.