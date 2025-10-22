Ставки по таймеру от БК PARI: фрибет до 5000 рублей за ставки на экспрессы

PARI запустила акцию «Ставки по таймеру» и предлагает игрокам фрибеты за экспрессы. Главное условие — успеть заключить пари в отведенный срок. Участники промо могут рассчитывать на бонусы от 200 до 5000 рублей.
Для участия в промоакции «Ставки по таймеру» беттору необходимо:
1. Зарегистрироваться в PARI.
2. Открыть «Акции» и страницу «Ставки по таймеру».
3. Подтвердить участие.
4. Заключить один или несколько экспрессов на общую сумму от 2000 рублей.
Минимальный коэффициент — 1.70. В экспресс можно добавлять события из киберфутбола, киберхоккея, кибербаскетбола и настольного тенниса. Ставки должны быть заключены и рассчитаны за 12 часов с активации таймера. Пари на полученные ранее фрибеты не засчитываются. Новый цикл можно запустить не раньше, чем через 6 часов после активации предыдущего.
Распределение фрибетов зависит от порядкового номера игрока в базе претендентов.
Номинал фрибета
Условия
Ограничения по количеству штук
200 ₽
Каждый 2-й
Без ограничений
500 ₽
Каждый 25-й
1000
1000 ₽
Каждый 50-й
500
5000 ₽
Каждый 289-й
100
Если участники выберут все фрибеты соответствующего номинала до окончания акции, начисления указанных бонусов прекратятся.
Начисленный фрибет действует 5 дней с момента выдачи. Его разрешено поставить ординаром или экспрессом с совокупным кэфом до 3.00.
Подробности промоакции сведены в таблицу.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
2000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
5 дней
Срок окончания акции
26.10.2025 (23:59 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Можно участвовать каждые 6 часов
|➖ Начисления случайные
|➕ Не регламентирован минимальный коэффициент события в экспрессе
Для получения максимального фрибета потребуется изрядное везение. Однако в целом условия справедливые. Контора не ограничивает минимальный размер коэффициента одного исхода в купоне, поэтому можно добавлять в экспресс самые верные события. Получить бонусы большого номинала тяжело, но при изрядном упорстве можно забрать несколько фрибетов по 200 рублей.