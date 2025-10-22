Ставки по таймеру от БК PARI: фрибет до 5000 рублей за ставки на экспрессы

Ведомости
Ставьте на экспрессы и забирайте фрибет до 5000 рублей

PARI запустила акцию «Ставки по таймеру» и предлагает игрокам фрибеты за экспрессы. Главное условие — успеть заключить пари в отведенный срок. Участники промо могут рассчитывать на бонусы от 200 до 5000 рублей.

Как получить бонус PARI до 5000 рублей за ставки на экспрессы

Свернуть

Для участия в промоакции «Ставки по таймеру» беттору необходимо:

1. Зарегистрироваться в PARI.

2. Открыть «Акции» и страницу «Ставки по таймеру».

3. Подтвердить участие. 

4. Заключить один или несколько экспрессов на общую сумму от 2000 рублей. 

Минимальный коэффициент — 1.70. В экспресс можно добавлять события из киберфутбола, киберхоккея, кибербаскетбола и настольного тенниса. Ставки должны быть заключены и рассчитаны за 12 часов с активации таймера. Пари на полученные ранее фрибеты не засчитываются. Новый цикл можно запустить не раньше, чем через 6 часов после активации предыдущего. 

Распределение фрибетов зависит от порядкового номера игрока в базе претендентов. 

Номинал фрибета

Условия

Ограничения по количеству штук

200 ₽

Каждый 2-й

Без ограничений

500 ₽

Каждый 25-й

1000

1000 ₽

Каждый 50-й

500

5000 ₽

Каждый 289-й

100

Если участники выберут все фрибеты соответствующего номинала до окончания акции, начисления указанных бонусов прекратятся. 

Как отыграть бонус PARI до 5000 рублей за ставки на экспрессы

Свернуть

Начисленный фрибет действует 5 дней с момента выдачи. Его разрешено поставить ординаром или экспрессом с совокупным кэфом до 3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

Свернуть

Подробности промоакции сведены в таблицу.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

2000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

5 дней

Срок окончания акции

26.10.2025 (23:59 МСК)

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Можно участвовать каждые 6 часов➖ Начисления случайные
➕ Не регламентирован минимальный коэффициент события в экспрессе 

Заключение

Свернуть

Для получения максимального фрибета потребуется изрядное везение. Однако в целом условия справедливые. Контора не ограничивает минимальный размер коэффициента одного исхода в купоне, поэтому можно добавлять в экспресс самые верные события. Получить бонусы большого номинала тяжело, но при изрядном упорстве можно забрать несколько фрибетов по 200 рублей. 

Валентин Васильев

