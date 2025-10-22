Ставки по таймеру от БК PARI: фрибет до 5000 рублей за ставки на экспрессы

Для участия в промоакции «Ставки по таймеру» беттору необходимо:

1. Зарегистрироваться в PARI.

2. Открыть «Акции» и страницу «Ставки по таймеру».

3. Подтвердить участие.

4. Заключить один или несколько экспрессов на общую сумму от 2000 рублей.

Минимальный коэффициент — 1.70. В экспресс можно добавлять события из киберфутбола, киберхоккея, кибербаскетбола и настольного тенниса. Ставки должны быть заключены и рассчитаны за 12 часов с активации таймера. Пари на полученные ранее фрибеты не засчитываются. Новый цикл можно запустить не раньше, чем через 6 часов после активации предыдущего.

Распределение фрибетов зависит от порядкового номера игрока в базе претендентов.

Номинал фрибета Условия Ограничения по количеству штук 200 ₽ Каждый 2-й Без ограничений 500 ₽ Каждый 25-й 1000 1000 ₽ Каждый 50-й 500 5000 ₽ Каждый 289-й 100

Если участники выберут все фрибеты соответствующего номинала до окончания акции, начисления указанных бонусов прекратятся.