Паривозик на еврокубки от PARI: получите до 60 000 ₽

Для участия в акции игроку следует:

Зарегистрироваться или залогиниться в личном кабинете. Зайти на страницу акций, найти «Паривозик на еврокубки» и согласиться с участием. Перейти в раздел «Все матчи». По умолчанию откроется вкладка для ставок на еврокубки. Выбрать игру и добавить исход в купон. Вернуться на страницу матчей и выбрать другую игру. Добавить исход в купон. Повторять добавления до достижения необходимого коэффициента. Развернуть купон и в поле «Сумма» прописать размер ставки.

Минимальная сумма ставки — 500 рублей. Коэффициент — от 2.00.

В билет можно добавлять только исходы матчей ЛЧ, ЛЕ и Лиги конференций УЕФА сезона-2025/26. Позиция игрока определяется коэффициентом выигрышного экспресса. Теоретически занять первое место можно даже с помощью одной ставки. Фрибеты получат пользователи из топ-200.

Место Номинал бонуса 1 60 000 ₽ 2 50 000 ₽ 3 40 000 ₽ 4 35 000 ₽ 5 30 000 ₽ 6 20 000 ₽ 7 15 000 ₽ 8 10 000 ₽ 9 8000 ₽ 10 7000 ₽ 11-50 5000 ₽ 51-100 4000 ₽ 101-150 3500 ₽ 151-200 3000 ₽

Учитываются ставки с реального баланса пользователя. Пари, заключенные на полученные ранее фрибеты, не идут в общий зачет.