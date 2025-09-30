Паривозик на еврокубки от PARI: получите до 60 000 ₽

Букмекерская контора PARI разыгрывает фрибеты до 60 000 рублей за экспрессы на еврокубки. Учитываются ставки с коэффициентом от 2.00 минимум на 500 рублей.
Для участия в акции игроку следует:
Минимальная сумма ставки — 500 рублей. Коэффициент — от 2.00.
В билет можно добавлять только исходы матчей ЛЧ, ЛЕ и Лиги конференций УЕФА сезона-2025/26. Позиция игрока определяется коэффициентом выигрышного экспресса. Теоретически занять первое место можно даже с помощью одной ставки. Фрибеты получат пользователи из топ-200.
Место
Номинал бонуса
1
60 000 ₽
2
50 000 ₽
3
40 000 ₽
4
35 000 ₽
5
30 000 ₽
6
20 000 ₽
7
15 000 ₽
8
10 000 ₽
9
8000 ₽
10
7000 ₽
11-50
5000 ₽
51-100
4000 ₽
101-150
3500 ₽
151-200
3000 ₽
Учитываются ставки с реального баланса пользователя. Пари, заключенные на полученные ранее фрибеты, не идут в общий зачет.
Полученный фрибет действует 5 суток после выдачи. Его можно использовать для пари с коэффициентом не больше 3.00. Учитываются ординары и экспрессы.
Рассмотрим подробные требования по промоакции.
Максимальный размер бонуса
60 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Экспресс, ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
5 дней
Срок окончания акции
02.10.2025 (23:59 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Можно выиграть даже с одной ставки
|➖ Учитываются только ставки из еврокубков
|➕ Награждаются игроки из топ-200
|➕ Контора не ограничивает минимальный коэффициент события в экспрессе (можно собирать хоть 1.01)
Хорошая акция для любителей футбола и экспрессов. Прежде всего подкупает демократичность предложения. В теории беттор может забрать главный приз всего с одной удачной ставки. Для снижения рисков стоит воспользоваться страховкой PARI на экспрессы. Она защитит от «недоезда» и проигрыша одного события.