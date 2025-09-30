Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Прогнозы
Букмекеры
Бонусы
Аналитика
База знаний



30 сентября 7:18ГлавнаяБонусы
БК PARIФрибеты за депозит
logo

Паривозик на еврокубки от PARI: получите до 60 000 ₽

60000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
5 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Собирай экспрессы на еврокубки и забирай фрибет до 60 000 ₽

Букмекерская контора PARI разыгрывает фрибеты до 60 000 рублей за экспрессы на еврокубки. Учитываются ставки с коэффициентом от 2.00 минимум на 500 рублей.

Как получить бонус PARI до 60 000 рублей за ставки на экспрессы 

Свернуть

Для участия в акции игроку следует:

  1. Зарегистрироваться или залогиниться в личном кабинете.
  2. Зайти на страницу акций, найти «Паривозик на еврокубки» и согласиться с участием. 
  3. Перейти в раздел «Все матчи». По умолчанию откроется вкладка для ставок на еврокубки.
  4. Выбрать игру и добавить исход в купон.
  5. Вернуться на страницу матчей и выбрать другую игру. 
  6. Добавить исход в купон.
  7. Повторять добавления до достижения необходимого коэффициента. 
  8. Развернуть купон и в поле «Сумма» прописать размер ставки.

Минимальная сумма ставки — 500 рублей. Коэффициент — от 2.00.

В билет можно добавлять только исходы матчей ЛЧ, ЛЕ и Лиги конференций УЕФА сезона-2025/26. Позиция игрока определяется коэффициентом выигрышного экспресса. Теоретически занять первое место можно даже с помощью одной ставки. Фрибеты получат пользователи из топ-200.

Место

Номинал бонуса

1

60 000 ₽

2

50 000 ₽

3

40 000 ₽

4

35 000 ₽

5

30 000 ₽

6

20 000 ₽

7

15 000 ₽

8

10 000 ₽

9

8000 ₽

10

7000 ₽

11-50

5000 ₽

51-100

4000 ₽

101-150

3500 ₽

151-200

3000 ₽

Учитываются ставки с реального баланса пользователя. Пари, заключенные на полученные ранее фрибеты, не идут в общий зачет.

Как отыграть бонус PARI до 60 000 ₽ за ставки на экспрессы из еврокубков

Свернуть

Полученный фрибет действует 5 суток после выдачи. Его можно использовать для пари с коэффициентом не больше 3.00. Учитываются ординары и экспрессы. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Пари

Свернуть

Рассмотрим подробные требования по промоакции.

Максимальный размер бонуса

60 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Экспресс, ординар 

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

5 дней

Срок окончания акции

02.10.2025 (23:59 МСК)

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Можно выиграть даже с одной ставки➖ Учитываются только ставки из еврокубков
➕ Награждаются игроки из топ-200 
➕ Контора не ограничивает минимальный коэффициент события в экспрессе (можно собирать хоть 1.01) 

Заключение

Свернуть

Хорошая акция для любителей футбола и экспрессов. Прежде всего подкупает демократичность предложения. В теории беттор может забрать главный приз всего с одной удачной ставки. Для снижения рисков стоит воспользоваться страховкой PARI на экспрессы. Она защитит от «недоезда» и проигрыша одного события. 

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer91 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer122 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer456 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer91 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer91 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer77 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer91 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer456 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer91 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer91 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer91 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё