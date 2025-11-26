Промокод MOLLY от БК BetBoom: розыгрыш фрибетов на 50 000 рублей

Чтобы получить приз, выполните все шаги по порядку:

1. Зарегистрируйтесь в BetBoom или войдите в существующий аккаунт.

2. Примените промокод MOLLY в разделе «Акции».

3. Поставьте от 1000 рублей на килл гранатой или коктейлем Молотова в матчах Budapest Major 2025.

Акция стартует с фонда 50 000 рублей, который увеличивается на 5000 рублей за каждый килл в матчах венгерского Мажора. Корректно выполняющие условия игроки делят призовой банк поровну.