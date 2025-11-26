Ведомости
Промокод MOLLY от БК BetBoom: розыгрыш фрибетов на 50 000 рублей

50000 ₽
Бонус
18 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Бонус за ставки на взрывные моменты Мажора!

BetBoom запускает киберспортивный розыгрыш в рамках Budapest Major 2025. Активируя промокод MOLLY и делая определенную ставку, игроки увеличивают общий призовой пул.

Как получить бонус BetBoom до 50 000 рублей за ставку на киберспорт

Свернуть

Чтобы получить приз, выполните все шаги по порядку:

1. Зарегистрируйтесь в BetBoom или войдите в существующий аккаунт.

2. Примените промокод MOLLY в разделе «Акции».

3. Поставьте от 1000 рублей на килл гранатой или коктейлем Молотова в матчах Budapest Major 2025.

Акция стартует с фонда 50 000 рублей, который увеличивается на 5000 рублей за каждый килл в матчах венгерского Мажора. Корректно выполняющие условия игроки делят призовой банк поровну.

Как отыграть бонус BetBoom до 50 000 рублей за участие в акции Центр заданий

Свернуть

Фрибет разрешается тратить на ординары и экспрессы с общим коэффициентом в диапазоне от 1.30 до 3.50. Срок действия бонуса — 7 суток с момента получения.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от BetBoom

Свернуть

Ключевые моменты, необходимые для корректного участия в акции.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

14.12.2025 (23:59 МСК)

В Центре заданий БК «БетБум» игроки могут зарабатывать фрибеты до 10 000 рублей, выполняя специальные киберспортивные миссии.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Доступно для всех клиентов➖ Сумма фрибета заранее неизвестна
➕ Рост призового фонда за каждое успешное действие 

Заключение

Свернуть

Акция букмекера отличается нестандартным подходом. Размер фрибета формируется на основе количества киллов в ходе игр. Конечная сумма бонуса будет определена лишь после окончания турнира.

Валентин Васильев

Смотреть всё

