Промокод MOLLY от БК BetBoom: розыгрыш фрибетов на 50 000 рублей

Партнерский проект
BetBoom запускает киберспортивный розыгрыш в рамках Budapest Major 2025. Активируя промокод MOLLY и делая определенную ставку, игроки увеличивают общий призовой пул.
Чтобы получить приз, выполните все шаги по порядку:
1. Зарегистрируйтесь в BetBoom или войдите в существующий аккаунт.
2. Примените промокод MOLLY в разделе «Акции».
3. Поставьте от 1000 рублей на килл гранатой или коктейлем Молотова в матчах Budapest Major 2025.
Акция стартует с фонда 50 000 рублей, который увеличивается на 5000 рублей за каждый килл в матчах венгерского Мажора. Корректно выполняющие условия игроки делят призовой банк поровну.
Фрибет разрешается тратить на ординары и экспрессы с общим коэффициентом в диапазоне от 1.30 до 3.50. Срок действия бонуса — 7 суток с момента получения.
Ключевые моменты, необходимые для корректного участия в акции.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
14.12.2025 (23:59 МСК)
В Центре заданий БК «БетБум» игроки могут зарабатывать фрибеты до 10 000 рублей, выполняя специальные киберспортивные миссии.
Плюсы
Минусы
|➕ Доступно для всех клиентов
|➖ Сумма фрибета заранее неизвестна
|➕ Рост призового фонда за каждое успешное действие
Акция букмекера отличается нестандартным подходом. Размер фрибета формируется на основе количества киллов в ходе игр. Конечная сумма бонуса будет определена лишь после окончания турнира.